Hochzeit: Bräutigam zeigt Video seiner Braut – es lässt Gäste schockiert zurück

Für viele Brautpaar gehört es dazu, den Liebsten oder die Liebste am Tag der Hochzeit mit einer besonders persönlichen Geste zu überraschen. Sei es ein liebevoller Brief, eine emotionale Rede oder eine Liebeserklärung per Video – der Kreativität sind gerade bei Verliebten keine Grenzen gesetzt.

Ein Bräutigam spielte am Tag der Hochzeit allerdings ein Video der Braut ab, das alles andere als romantisch war. Im Gegenteil: Nach dem kurzen Clip könnte man die Liebesgeschichte des Brautpaares wohl als beendet betrachten.

Hochzeit: Braut in übler Situation gezeigt

Es hätte alles so schön sein können: Braut und Bräutigam waren in schicker Kleidung, die Gäste waren alle da, die Hochzeit in China in vollem Gange. Doch dann zeigte der Bräutigam plötzlich einen kurzen Clip, in dem seine Zukünftige in trauter Zweisamkeit zu sehen war – allerdings nicht mit ihm selbst!

Das war allerdings noch nicht das Schlimmste an dem Betrug. Wie „Asia One“ berichtete, sah man die Braut ausgerechnet in intimen Situationen mit dem Mann ihrer schwangeren Schwester.

Während die Gäste naturgemäß schockiert reagierten, bewarf die fassungslose Braut ihren Bräutigam erst einmal mit ihrem Brautstrauß. Der schien seine Rache allerdings dennoch zu genießen, fragte sie: „Dachtest du, ich wusste nichts davon?“

Auch interessant: Hochzeit: Brautjungfer hält sich nicht an Regel der Braut – sie sollte es bitter bereuen

Hochzeit: Überwachungskameras bringen alles ans Licht

Er hatte die Bloßstellung seiner einstigen Liebsten wohl schon länger für den Tag der Hochzeit geplant, nachdem der Seitensprung zufällig aufgeflogen war. So hatte der Chinese einige Zeit vor der Heirat eine Kamera testen wollen, die er im gemeinsamen Haus installiert hatte.

Mehr News-Themen:

Im Netz ging ein Clip der dramatischen Hochzeitsüberraschung viral, viele Menschen feiern die Aktion des gehörnten Bräutigams. „Kluges Timing. Er kann trotzdem die große Party feiern, aber auch eine schnelle und einfache Annullierung erreichen“, findet jemand. Andere vermuten, dass er das Geld für die Location nicht mehr zurück bekommen konnte und sich deshalb entschloss, wenigstens teure Rache zu nehmen.