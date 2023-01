Hochzeit: Bräutigam will Trauung absagen – weil Braut vorher DAS tat

Einer Hochzeit sehnen viele Paare schon mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre herbei. Dieser Tag soll schließlich unvergesslich werden.

Doch kurz vor der Hochzeit will ein Bräutigam plötzlich alles absagen. Denn so wie sich seine Partnerin in letzter Zeit verhalten habe, gefiel ihm ganz und gar nicht. Jetzt will er die Reißleine ziehen.

Hochzeit: Bräutigam will Trauung absagen

Sobald es zur Hochzeit kommt, bedeutet es eigentlich auch gleichzeitig, dass viele Paare ihre wilden Partynächte hinter sich lassen und in Ruhe ein neues Eheleben beginnen. Eine Frau ist allerdings noch nicht bereit dafür. Ihr Verlobter ist damit überhaupt nicht einverstanden.

Auf dem Portal „Mumsnet“ erklärt die Frau, dass sie in letzter Zeit oftmals um vier Uhr morgens nach Hause kam und ihre Partygewohnheiten „große Probleme“ zwischen dem verlobten Paar verursacht haben. Deshalb sucht sie jetzt nach Rat: „Ist es unvernünftig, um vier Uhr morgens von einer Party nach Hause zu kommen, wenn man in einer Beziehung ist?“

Schon bevor ihr Partner einen Antrag gemacht hat, war die Frau viel unterwegs. Danach war es einige Zeit ruhig, ehe sie immer wieder rausgegangen ist und sehr spät nach Hause kam, „weil ich die Zeit vergessen hatte“, berichtet sie. „Als ich zurückkam, fingen wir an zu streiten und er sagte, er wisse nicht, ob er mich noch heiraten wolle. Ich dachte, er sagte das aus Wut, aber seitdem weigerte er sich, darüber zu sprechen oder es weiter zu planen.“

Frau feiert zu viel, ihrem Partner gefällt das nicht

Er verbringe nicht mehr viel Zeit mit ihr, soll nur am Arbeiten sein und ins Fitnessstudio gehen. Beide betreiben ein gemeinsames Wochenendgeschäft und auch da macht er nicht mehr viel mit.

Um die Situation weiter zu verdeutlichen, schrieb die Frau: „Er sagt, er hat das Gefühl, ich würde ihn nicht respektieren. Vielleicht hat er Vertrauensprobleme, denn als wir uns kennenlernten, war ich bereits in einer Fernbeziehung, die nicht wirklich funktionierte. „Ich habe mit ihm geschlafen, bevor ich mich vollständig von meinem Ex getrennt habe.“

In den Kommentaren versicherte eine weitere Frau, dass ihre wilden Abende nicht unvernünftig seien: „Ich ziehe gelegentlich die ganze Nacht durch und mein Ehemann lacht nur, wenn ich hereinspaziere.“ Ein anderer Mann gab ihr den Rat: „Sie müssen sich hinsetzen und mit ihm darüber sprechen, ehrlich auf beiden Seiten. Es verärgert ihn eindeutig. Sie müssen verstehen, warum.“ Ob die Hochzeit noch gerettet werden kann?