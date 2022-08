Hochzeit: Bräutigam mit unfassbar dreister Aktion – Frau reagiert sofort

Diese Aktion von einem Bräutigam vor seiner Hochzeit ging mal ordentlich nach hinten los.

Hinter dem Rücken seiner Zukünftigen hatte er dreist eine Änderung für die Feier der Hochzeit vorgenommen, die diese ihm nicht verzieh.

Hochzeit: Bräutigam mit unfassbar dreister Aktion

Dass der schönste Tag im Leben auch unter den künftigen Eheleuten unterschiedlich interpretiert werden kann, ist klar. Doch dann gilt es sich auf einen Kompromiss einzulassen. In diesem Fall war es aber nur eine unfassbar dreiste Aktion des Bräutigams, die für großen Ärger sorgte.

Wie die Braut selber auf „Reddit“ berichtet, hat ihr Verlobter vor der Hochzeit die vegane Essensoption für die Feier gestrichen. In diesem Fall ist das besonders brisant, da die Braut und Teile ihrer Familie selber Veganer sind. „Es gibt so viele Gründe, warum wir uns für diesen Lebensstil entschieden haben, und einer davon ist, dass wir in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme hatten“, so die Frau.

Vor einer Hochzeit brachte ein Bräutigam eine unfassbare Aktion. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Silas Stein

Ihr Verlobter und seine Familie sind das genaue Gegenteil: absolute Fleischliebhaber. Diese wollten auch nicht hinnehmen, dass es bei dem Hochzeitsmenü auch eine vegane Option gibt – bezeichneten das sogar als Beleidigung für „ihre“ Gäste. Doch die Braut ließ nicht locker und die veganen Optionen wurden ins Programm aufgenomen.

Braut reagiert umgehend auf Aktion ihres Verlobten

Ihr Verlobter konnte das offenbar nicht hinnehmen und strich die veganen Optionen hinter ihrem Rücken wieder aus dem Menü. „Ich war wütend. Ich habe ihn auf der Arbeit angerufen, aber er hat immer wieder aufgelegt. Ich bin direkt zu seinem Arbeitsplatz gegangen und habe ihn dort zur Rede gestellt und bin einfach ausgeflippt. Er war fassungslos, als er mich sah“, so die aufgebrachte Frau.

Der Streit eskalierte derart, dass die Familie der Braut sogar anbot, irgendeine andere Lösung für sich zu finden. Doch das sah die Frau gar nicht ein. Da ihr Verlobter und seine Mutter, die ihn in seiner Meinung immer wieder bestärkte, nicht nachgaben, wurde die Verlobung letztendlich sogar gelöst: „Ich habe ihm den Ring zurückgegeben und alles abgeblasen“, schreibt die Frau auf „Reddit“. (gb)