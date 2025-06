Hessen: Missbrauchs-Skandal im Freibad – neun minderjährige Mädchen von Männern betatscht

Was als ein schöner Tag in einem Freibad begann, endete mit einem Skandal. Neun Mädchen, allesamt minderjährig, wurden in einem Freibad in Hessen von einer Männergruppe bedrängt und betatscht. Es wird von der Polizei nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Opfer gab.

Der schockierende Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag (22. Juni) in Gelnhausen, im Südosten von Hessen. Mehrere minderjährige Mädchen meldeten sich gegen 17 Uhr bei dem Personal des Barbarossabades.

Hessen: Vier Tatverdächtige wurden gestellt

Die Mädchen berichteten, dass sie von einer Gruppe Männer im Strudelbereich des Freibades bedrängt wurden. Diese haben sie dann am ganzen Körper berührt. Das schockierte Freibad kontaktierte sofort die Polizei aus Hessen.

Wie die „Bild“ berichtet, konnte die Polizei die vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 28 Jahren stellen. Ein weiterer Tatverdächtiger habe das Freibad jedoch zuvor unerkannt verlassen und wird momentan gesucht.

Die Polizei aus Hessen hat gegen alle beteiligten Männer eine Strafanzeige erstattet. Auch hat das Freibad Barbarossabad allen Tatverdächtigen ein Hausverbot erteilt.

Polizei rechnet mit weiteren Opfern

Ursprünglich haben sich nur fünf Mädchen gemeldet und von dem schockierenden Vorfall im Freibad berichtet. Nachdem der Fall jedoch öffentlich bekannt wurde, meldeten sich noch weitere Mädchen bei der Polizei und berichteten, dass sie auch am besagten Tag Opfer von sexueller Belästigung wurden.

Die Polizei erklärt auf eine Anfrage von „Bild“: „Aktuell sind wir bei neun Mädchen.“ Alle Mädchen sind minderjährig und in einem Alter zwischen elf und 17 Jahren. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Opfer gab, die sich bisher noch nicht gemeldet haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall in Hessen hat, soll sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051-8270 melden.