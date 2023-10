Hermes: Paketdienst deutschlandweit lahmgelegt – DAS treibt Kunden zur Verzweiflung!

Nichts läuft mehr! Dem selbstständigen Logistikunternehmen Hermes brennt die Hütte, denn aktuell gilt es einige technische Herausforderungen zu bewältigen, um die Paketshops wieder ans Laufen zu kriegen.

Viele vertrauen auf den Paketversandt von Hermes und darauf, dass ihre Pakete pünktlich am Zielort ankommen, doch aktuell legt eine Störung den Service des Paketdienstes komplett lahm. Auf einige Serviceangebote müssen Kunden daher zunächst verzichten.

Hermes: IT-Störung

Hermes gehört mit mehr als 16.500 Paketshops zu einem der leistungsstärksten Paketdienste in ganz Deutschland und gilt gleichzeitig als einer der größten DHL-Konkurrenten. An etlichen Tankstellen, in Kiosks oder Supermärkten, können Kunden ihre Pakete ganz einfach abgeben und abholen. Egal, ob die Retoure vom letzten Shopping-Rausch, oder ein Päckchen an einen Freund. Normalerweise – denn aktuell legt eine Störung den Betrieb lahm, und zwar deutschlandweit.

+++ DHL, Hermes, GLS und Co.: Pakete verschwunden – was den Kunden jetzt blüht +++

Die IT-Panne, die für das Chaos verantwortlich ist, hat besonders viel Einfluss auf die Sendungsverfolgung, mit der Kunden jederzeit genau sehen können, wo sich ihr Paket gerade in welchem Versandtstatus befindet. Auch die Paketshops selbst hat es getroffen, denn da können Kunden zurzeit ihre Pakete nicht mehr abgeben.

Weitere Themen:

Einige Kunden teilen das Auftreten der Probleme in etlichen Portalen im Netz, die einen Höhepunkt der Einschränkungen zwischen 14:30 und 15:00 Uhr am Montagnachmittag (09. Oktober) verzeichneten. Wie lange es dauern wird, bis sowohl die Sendungsverfolgung, als auch die Abwicklung in den Shops wieder in Gange kommt, ist derzeit noch nicht klar. Doch eins steht fest: Die Störung ist bekannt und es wird „mit Hochdruck an einer Lösung des Problems“ gearbeitet, wie es auf der Webseite des Paketdienstes Hermes heißt.