Hermes: Kunden erhalten merkwürdige Mail – DAS steckt dahinter

Kunden von Hermes erhalten dieser Tage vermehrt die gleiche Mail! Doch was steckt dahinter? Auf jeden Fall sollte an dieser Stelle auf ein Detail genau geachtet werden. Ansonsten könnten Kunden von Hermes in eine böse Falle tappen.

Nicht mehr lange bis Weihnachten und auch der Black Friday rückt immer näher. Einige Online-Shops locken schon jetzt mit großen Angeboten. Da haben die Paketdienste um DHL, UPS, Hermes und Co. viel zu tun.

Verwirrende Hermes-Mail

Doch nicht immer ist man zuhause, wenn der Paketbote klingelt. Betrüger nutzen diese Phase aktuell aus. Sie geben sich als Mitarbeiter der Firma Hermes aus und verschicken Mails an ihre ahnungslosen Opfer, wie die „Verbraucherzentrale“ warnt. In der Betreffzeile heißt es: „Verfolgen Sie Ihr Paket!“.

Der Hermes-Kunde wird darüber informiert, dass sein Paket nicht zugestellt werden konnte, da „niemand anwesend war, um die Lieferung zu unterzeichnen“. Im nächsten Schritt soll der Empfänger seine persönlichen Daten eintragen, „um den Versand des Pakets zu bestätigen.“ Per Klick auf einen Link werde der Betroffene zur entsprechenden Seite weitergeleitet.

DAS sollten Betroffene beachten

Doch die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, denn hier handelt es sich offensichtlich um einen Betrugsversuch. Online-Verbrecher nutzen diese Methode, um an persönliche Daten zu kommen und zum Beispiel in deren Namen Käufe auf Kosten ihrer Opfer abzuschließen. Wenn der Betrug auffällt, ist es oftmals schon zu spät.

Phishing-Mails dieser Art sind keine Seltenheit, allerdings anhand kleiner Details schon schnell identifizierbar. Oftmals enthalten die Nachrichten eine unpersönliche Anrede, die Absenderadresse ist unpassend und die Aufmachung unprofessionell. Kunden von Hermes sollten die Mail ignorieren und auf die offizielle Seite des Paketdienstleisters zurückgreifen. Dort kann anhand der Trackingnummer der Lieferweg verfolgt werden.