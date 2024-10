Hermes-Bote legt Paket ausgerechnet HIER ab – Kundin stinksauer: „Mir fehlten die Worte“

In der Stadt bummeln gehen und in den einzelnen Einkaufsläden bummeln, ist schon lange Schnee von gestern. Vielmehr bestellen die meisten Menschen inzwischen die gewünschten Artikel online, probieren Kleidung ganz in Ruhe zuhause an und schicken sich gegebenfalls per Retoure wenige Tage später wieder zurück.

Wer in Netz bestellt hat, der kann mittlerweile meist sogar online verfolgen, wo sich die gekauften Produkte gerade befinden. Sobald der Lieferzeitraum dann endlich feststeht, warten die Kunden gebannt darauf, dass die Zusteller von Hermes und Co. an ihrer Tür klingeln und sie ihre Ware nicht bei einem Nachbarn oder einer Poststelle abholen müssen. Diese Kundin fällt jedoch aus allen Wolken, als er sein Paket SO vor der eigenen Haustür vorfindet.

Hermes-Kundin löst Diskussion im Netz aus

„Ich glaube, da entbehrt sich jede Erklärung“, macht die wütende Hermes-Kundin ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken Luft. Beigefügt ist ein Foto, auf dem schnell erkennbar wird, wieso sie sich über die Paketzustellung aufregt. Ihr Päckchen liegt in der blauen Mülltonne umringt, von diversen Papierabfällen. „Die Tonne musste ich hinlegen, um dran zukommen! Mir fehlten die Worte“, schreibt sie wutentbrannt weiter. Reaktionen anderer verärgerter Kunden, die Ähnliches erlebt haben, lassen darauf hin nicht lange auf sich warten.

„Das habe ich auch schon gehabt! Habe keine Karte im Briefkasten gehabt, gesucht wie ein Blöder und es schließlich in der Tonne gefunden“, schreibt ein anderer Hermes-Kunde in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Sei froh, dass er die Tüte nicht in die gelbe Tonne gehauen hat“, witzelt ein anderer darauf hin. Einige Mitfühlende geben den Tipp, bei dem Unternehmen umgehend Beschwerde einzulegen. Immerhin: „Mülltonnen haben die Eigenschaft, dass sie regelmäßig geleert werden. Wenn man den Zettel übersieht, holt das Paket eventuell die Müllabfuhr ab“, erklärt ein weiterer Kunde.

Andere Hermes-Kunden halten in der aufgeheizten Diskussion dagegen und berichten davon, wie etliche Boten stets pünktlich die Pakete zustellen und in Mehrfamilienhäusern zur Tür hochbringen. Ob die betroffene Kundin sich bei dem Versandunternehmen tatsächlich beschwert, bleibt abzuwarten.