Heizen mit Pellets: Winter nicht mehr weit – doch hier lauert eine üble Gefahr

Wer nur wenige Wochen zurückdenkt, ist in Gedanken an Winter oder ans Heizen viel zu weit weg. Doch inzwischen sind die Temperaturen in ganz Deutschland merklich abgekühlt, der Herbst ist da, auch wenn es ab und an wärmere Tage gibt. Es wird früher dunkel, und nachts erwischt man sich doch mal beim Frieren.

Auch wenn die Energiepreise nicht so hoch sind wie noch im letzten und vorletzten Winter, bereiten sich vorausschauende Nutzer aufs Heizen vor. Viele verzichten auf Gas oder Öl, greifen auf Alternativen zurück und heizen beispielsweise mit Pellets. Und genau die sollten reagieren, wenn sie mit Pellets heizen…

Heizen mit Pellets: Winter nicht mehr weit

Eines vorweg: Wie das „Deutsche Pelletinstitut“ (DEPI) meldet, kostet eine Tonne Holzpellets im Schnitt 273,50 Euro. Das entspreche einem Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat August. Pro Kilowattstunde würden Pellet-Heizer etwa 5,48 Cent zahlen. Das seien gegenüber Erdgas rund 45 Prozent Preisvorteil und gegenüber Heizöl 40 Prozent.

Pellet-Heizer sollten sich jetzt für den Winter positionieren und günstig einkaufen, so DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele: „Das abrupte Ende des Sommers mit vielerorts kühlen Temperaturen zeigt ganz deutlich, dass die Heizsaison unmittelbar bevorsteht. Ein guter Zeitpunkt, um den Füllstand des Pelletlagers zu kontrollieren.“

Nutzer sollten jetzt reagieren

Allerdings sollten Verbraucher bei der Wahl des Lieferanten aufmerksam sein. Die ungeahnte Gefahr: Fake-Shops! „Die Gefahr, auf Fake-Shops beim Pelletkauf hereinzufallen, ist leider auch in unserer Branche immer höher“, so Bentele. Er empfiehlt, bei bekannten und zuverlässigen Händlern vor Ort zu bestellen. Lockangebote im Internet sollten Verbraucher dagegen rigoros ignorieren.

Wer Zweifel daran habe, ob das Angebot seriös oder nicht ist, kann die Kontaktdaten des Lieferanten immer mit der Liste der zertifizierten Unternehmen auf der ENplus-Webseite abgleichen. Das ENplus-Zertifikat stellt die Qualität der Presslinge von der Herstellung bis ins Lager sicher, sodass die Heizung oder der Kaminofen einwandfrei laufen.