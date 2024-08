Heinz Hoenig: Rührende Videobotschaft in Umlauf – „Richtiger Kämpfer“

Seit rund drei Monaten ist der 72-Jährige nun in ärztlicher Behandlung. Nachdem er an seiner Speiseröhre operiert wurde, wartet er auf eine lebensnotwendige Operation an der Aorta. Die Fans des Schauspielers sind weiterhin in Sorge um ihn und hoffen, dass sich sein Gesundheitszustand bessert. Nun meldet sich auch ein prominenter Freund des Schauspielers zu Wort – und rührt mit einer emotionalen Botschaft.

Heinz Hoenig kämpft um sein Leben

Große Sorge um Dschungelcamp-Star Heinz Hoenig. Vor wenigen Tagen meldete sich der 72-Jährige in einer bewegenden Videobotschaft bei seinen Fans und bedankt sich für die Unterstützung. Er sieht müde aus, hat recht viel abgenommen. Tag für Tag kämpft er sich zurück ins Leben.

Dabei immer an seiner Seite: Ehefrau Annika. Sie kümmert sich rührend um ihren Liebsten und hält die Öffentlichkeit bezüglich Heinz Gesundheitszustand auf dem Laufenden. Doch nicht nur sie ist für ihn da – auch andere Bekannte melden sich nun öffentlich zu Wort. Darunter auch sein Dschungelcamp-Kumpel Fabio Knez.

Heinz Hoenig bekommt emotionalen Beistand

Es war wohl das Duo, mit dem so keiner wirklich gerechnet hat. In der Dschungelcamp-Staffel 2024 haben sich Heinz Hoenig und Fabio Knez nicht gesucht, aber gefunden. Der Reality-Star kümmerte sich liebevoll um den 72-Jährigen und wich ihm oft nicht von der Seite.

So auch nicht in diesen schweren Zeiten. In einem kurzen RTL-Video meldet sich Fabio Knez nun zu Wort und sendet eine klare Botschaft an Heinz. „Du bist ein Stehaufmännchen, ein richtiger Kämpfer! Das warst du schon im Dschungel. Let’s go Champ, damit es wieder richtig nach oben geht“, heißt es in dem Clip. Darüber wird sich der Schauspieler mit Sicherheit mehr als gefreut haben.