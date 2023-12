Es ist wohl die beliebteste Zeit für ein ganz besonderes Essen: Raclette. Für viele ist die Weihnachtszeit auch Pfännchenzeit. Was gibt es Schöneres, als den ganzen Abend mit Familie und Freunden zusammenzusitzen und zuzuschauen, wie der leckere Käse auf Kartoffeln, Gemüse und Co. schmilzt? Herrlich!

+++ Hausmittel gegen Kälte: Damit bleibt deine Wärmflasche viel länger warm – jeder hat es zu Hause +++

Doch nach all dem Spaß kommt das lästige Saubermachen. Besonders eingebrannte Fettreste auf der Steinplatte können viel Zeit und Nerven kosten. Aber mit diesem Hausmittel ist es ganz einfach!

Trick 17: Mit diesem Hausmittel ist das Raclette-Reinigen kinderleicht

Fleisch, Garnelen und andere Leckereien hinterlassen schnell eingebrannte Fett- und Essensreste auf der Grillplatte. Um diese zu entfernen, schrubben sich manche den halben Abend die Finger wund. Denn mit Messern oder Stahlwolle sollte man es nicht versuchen, das kann das Material beschädigen. Abhilfe schafft ein Hausmittel: das Wundermittel Backpulver.

Auch interessant: Hausmittel als Geheimwaffe – so reinigst du im Handumdrehen deine Toilette

Backpulver ist ein wahrer Allrounder im Haushalt. Bei Raclette-Geräten mit Teflon- oder anderer Antihaftbeschichtung ist das Hausmittel eine Wunderwaffe. Aus Backpulver und Wasser wird einfach eine Paste angerührt. Die Paste muss dann nur noch auf die Grillplatte gestrichen werden. Dann heißt es warten. Nach etwa 30 Minuten die Flächen mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Fettrückstände lassen sich jetzt leicht entfernen. Aber Achtung: Das Wunder-Hausmittel hilft nicht bei Steinplatten. Diese dürfen auf keinen Fall eingeweicht werden. Fettrückstände sollten sofort mit einem Holzspatel entfernt werden, so dass anschließend nur noch mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden muss.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Die Geheimwaffe Backpulver

Backpulver hat sich als wahre Geheimwaffe erwiesen. So lassen sich zum Beispiel braune Ablagerungen in der Toilette mit Backpulver entfernen. Dazu das Pulver auf die betroffenen Stellen geben und abspülen. Gleiches gilt für Kalkablagerungen in der Waschmaschine: Hier aus Wasser und Backpulver eine Masse anrühren, in die Waschmittelschublade geben und einen Waschgang laufen lassen. Da Natron Fett gut löst, ist das Hausmittel Backpulver auch ideal, um Fettrückstände auf dem Ceranfeld zu entfernen. Dazu die bekannte Backpulver-Wasser-Paste anrühren und einwirken lassen. Voila!

Das könnte dich auch interessieren:

Backpulver ist also nicht nur zum Backen gut. Das Hausmittel ist ideal, um Fettreste aufzulösen. So endet das nächste Raclette-Essen nicht im endlosen Schrubben!