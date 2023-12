Hausmittel gegen Kälte: Damit bleibt deine Wärmflasche viel länger warm – jeder hat es zu Hause

Der Winter steht vor der Türe, die Temperaturen sinken – es wird merklich kälter in Deutschland. Für einige Frostbeulen bedeutet das, der Griff geht wieder zu einem belieben Hausmittel gegen Kälte: der Wärmflasche.

Abends auf der Couch einkuscheln, dabei eine frisch gemachte Wärmflasche, einen leckeren Tee und die Lieblingsserie – so sieht für viele Menschen in Deutschland ein perfekter Winterabend aus. Doch was, wenn die Wärmflasche nach kurzer Zeit schon nicht mehr warm ist? Dagegen gibt es ein Hausmittel, dass du auf jeden Fall zuhause hast.

Hausmittel gegen Kälte: So bleibt deine Wärmflasche länger warm

Ob bei Bauschmerzen oder einfach nur gegen die Kälte – eine Wärmflasche gibt es fast in jedem Haushalt. Schnell das Wasser aufgeheizt und rein in die Wärmflasche. Mit einem ganz einfachen Trick bleibt die Wärmflasche dann auch noch deutlich länger warm. Dafür brauchst du nur ein Hausmittel: Einen Löffel Salz.

Dahinter steckt ein ganz einfaches wissenschaftliches Phänomen: Die Wärmekapazität von Salzwasser ist höher. Salzwasser speichert die Wärme länger. Bevor du als demnächst dein Wasser für die Wärmeflasche erhitzt, musst du nur einen Löffel Salz zum Wasser geben und schon bleibt deine Wärmflasche länger warm.

Wärmflaschen gibt es außerdem meist in zwei verschiedenen Ausführungen: Einmal aus Gummi und einmal aus PVC. Die Wärmflaschen aus Gummi sind zwar weicher und fühlen sich auf der Haut besser an, allerdings geben Gummi-Wärmflaschen schneller die Wärme ab. Wärmflaschen aus PVC sind zwar härter, speichern die Wärme aber länger.

Weiter wichtiger Tipp für deine Wärmflasche: Kein kochendes Wasser in die Wärmflasche füllen. Durch den Wasserdampf dehnt sich die Wärmflasche aus und kann platzen. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Meistens reicht heißes Wasser aus dem Wasserhahn aus.