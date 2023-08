Hai-Attacke in New-York: Frau rettet sich schwer verletzt an den Strand

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder an beliebten Urlaubsorten zu Hai-Attacken gekommen. Doch New York zählte bislang nicht dazu – das änderte sich nun.

Am Montagnachmittag (7. August) kam es zu der schrecklichen Hai-Attacke in New York. Eine 50-jährige Frau wurde im Wasser eiskalt von dem Tier überrascht. Sie zog sich mit schweren Verletzungen und letzter Kraft an den Strand.

Hai-Attacke in New York endet übel

Wie die zuständigen Behörden der Stadt New York mitteilten, habe das Tier am Rockaway Beach im Stadtteil Queens zugeschnappt. Die Frau legte gerade eine Schwimmeinheit ein, als der Hai kam und ihr ins Bein gebissen habe. Sie überlebte den Angriff nur schwer verletzt und sei in „kritischem, aber stabilem“ Zustand ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut verschiedenen Datenbanken handle es sich bei der Hai-Attacke um den ersten Vorfall dieser Sorte an einem städtischen Strand von New York seit Jahrzehnten. Um kein weiteres Risiko einzugehen, sei der Strand vorerst für einen Tag geschlossen worden. Die Feuerwehr und die Polizei würden das Meer aus der Luft nach Haien absuchen.

Bereits in den letzten Jahren wurden im Atlantik rund um die Millionenmetropole New York und die vorgelagerte Insel Long Island immer öfter Haie entdeckt. Experten erklärten das vermehrte Aufkommen mit der Verbesserung der Wasserqualität. Zu einer wirklichen Gefahr wurden die Raubtiere des Meeres bis zu diesem Zeitpunkt jedoch nur selten.