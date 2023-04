Hagen: Nach Unfallserie mit Kindern – nächstes Unglück! Mädchen (5) fällt metertief aus offenem Fenster

Dramatische Szenen in Hagen! Am Freitagnachmittag, den 28. April, ist ein fünfjähriges Kind aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen. Es befindet sich nun schwer verletzt im Krankenhaus, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN meldet.

Der Fall reiht sich allerdings bereits in eine regelrechte Unfallserie in Hagen. Erst kürzlich meldete die Polizei ähnliche Unglücksfälle.

Hagen: Nächstes Kind stürzt aus Fenster

Im Stadtteil Altenhagen ist gegen 16.50 Uhr ein fünf Jahre altes Mädchen aus der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses gefallen. Das Kind stürzte durch ein offenes Fenster in die Tiefe und verletzte sich schwer. Ein zunächst gelandeter Rettungshubschrauber sollte das Kleinkind in eine Spezialklinik fliegen. Doch dann wurde es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Dortmund gebracht.

Das Opfer sei beim Transport stabil gewesen, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN. Zuvor hieß es, es bestünde möglicherweise Lebensgefahr. Allerdings müsse das Kind sicherlich stationär aufgenommen werden, vermutete die Polizistin. Rettungskräfte betreuten die Familie der Kleinen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

In Hagen ist eine Fünfjährige aus dem zweiten Stock durch ein Fenster gestürzt. Foto: Alex Talash

Nächster Fall – Hagen erlebt Unfallserie

Erst Mitte Februar war ein zwei Jahre altes Kind in Hagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Boelerheide gestürzt und ganze drei Stockwerke in die Tiefe gefallen – bis in den Keller. Nur wenige Stunden später fiel ein 10-Jähriger aus einem Fenster – diesmal glücklicherweise nur aus dem ersten Stock. Im Gegensatz zu dem Kleinkind schwebte er nicht in Lebensgefahr.

Sowohl im Herbst als auch im Spätsommer 2022 waren immer wieder Kleinkinder bei Stürzen verunglückt. Im Oktober hatte gerade einmal anderthalb Jahre altes Mädchen selbstständig ein Fenster geöffnet und ganze 18 Meter in die Tiefe gefallen. Im Krankenhaus starb es dann in Folge der schweren Verletzungen. In allen Fällen ging die Polizei bisher von Unfällen aus.