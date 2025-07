Mutter und Tochter fliegen zum 1. Mal nach Mallorca – Strand-Szenen erschrecken

Elke aus Guntersblum (Rheinland-Pfalz) war ganz aufgeregt, nachdem sie ihren Urlaub auf Mallorca für Ende Juni gebucht hatte. Zusammen mit ihrer Tochter Tanja verbrachte sie vom 23. bis 28. Juni ein paar freie Tage auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Für die 65-Jährige war es das erste Mal, dass sie nach Mallorca geflogen ist.

Voller Vorfreude und auch einiger Erwartungen landete das Mutter-Tochter-Duo auf Mallorca. Zusammen waren sie in einem Hotel in Cala Ratjada untergekommen, die Fahrt vom Flughafen dauerte zwei Stunden. Gegenüber dieser Redaktion hat Elke verraten, wie ihr erster Aufenthalt auf der Baleareninsel verlief – es gab Sonnen-, aber auch Schattenseiten …

Elke macht Urlaub auf Mallorca: „Habe mich verliebt!“

„Habe mich verliebt in die Insel“, lautet das Gesamtfazit der Deutschen nach sechs Tagen auf Mallorca. Das Hotel sei sehr sauber und gemütlich gewesen, zudem habe es ein umfangreiches Buffet gegeben. „Wir sind richtig verwöhnt worden“, berichtet sie zufrieden. Tagsüber hat das Mutter-Tochter-Duo klassische Urlaubsaktivitäten wie ein Besuch am Strand oder in der Stadt. Da durfte ein kleiner Shoppingbummel natürlich auch nicht fehlen. „Es war wirklich wunderschön auf Mallorca“, schwärmt sie noch heute.

Doch als Elke mit ihrer 31-jährigen Tochter an dem weißen Sandstrand Cala Agulla lag, mussten sie unschöne Szenen beobachten. „Leider haben wir festgestellt, dass es sehr überfüllt war von Deutschen, Engländern und Holländer. Glaube es sind mittlerweile mehr als Einheimische dort. Leider benehmen sich einige nicht sehr gut“, stellt die Deutsche mit Bedauern fest. Der schlechte Ruf einiger Touristen hat sich ihren Beobachtungen zufolge leider bewahrheitet.

Elke und ihre Tochter Tanja gemeinsam im Urlaub auf Mallorca. Foto: privat

Deutsche von Benehmen ihrer Landsleute entsetzt

„Besonders am Strand mussten wir feststellen, das dort trotz Verbot viel Alkohol getrunken wird und dann gehen die noch ins Wasser. Freitags war ab 11 Uhr die rote Flagge gehisst, wir sind ab da nicht mehr ins Meer aber trotz Flagge und Absperrung hat es viele nicht interessiert“, berichtet die 65-Jährige gegenüber dieser Redaktion weiter. Sogar eine Mutter mit Kleinkind habe die Anweisungen ignoriert und sich und ihr Kind somit in Gefahr gebracht. Rettungsschwimmer hätten eingreifen müssen. Dementsprechend möchte die Rheinlandpfälzerin einen Appell an ihre Landsleute abgeben: „Wenn ihr Gast seid in einem fremden Land, dann benehmt euch auch bitte so. Saufen könnt ihr auch zuhause, dafür muss man nicht in Urlaub fahren.“

Für Elke und Tanja steht fest, dass das nicht ihr letzter gemeinsamer Urlaub auf Mallorca gewesen sein soll. Sie planen bereits den nächsten Ausflug auf die Insel. Doch das nächste Mal wollen sie im Frühjahr oder Herbst nach Mallorca fliegen, damit sie der Hitze etwas entgehen. Am liebsten nach Soler im Nordwesten.