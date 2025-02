Dir steht ab Februar eine Gehaltserhöhung zu, wenn du zu dieser Gruppe zählst

Einfach so mehr Gehalt bekommen. Wen freut das nicht? In Deutschland dürfen sich Millionen Menschen über mehr Geld jeden Monat freuen. Das Beste daran ist: Sie müssen nicht einmal was dafür tun.

Der einzige Haken an der Sache ist aber, dass nicht allen dieses Extra-Geld zusteht. Es ist eine bestimmte Gruppe, die sich seit dem 1. Februar freuen kann. Gehörst auch du dazu?

Diese Menschen dürfen jubeln

5,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 140 Euro. Das ist die freudige Nachricht für Millionen Beschäftigte in Deutschland. Ende Februar werden sie und ihre Bankkonten das angehobene Gehalt erstmals erhalten. Sie müssen nur Angestellte eines deutschen Bundeslandes sein. Das sind derzeit um die 2,5 Millionen Menschen in Deutschland.

Auch interessant:

Bochum: Bürgergeld-Empfänger und Obdachlose wegen Aktion zu Tränen gerührt – „Fängt viel ab“

Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben es ohnehin nicht schlecht. Schließlich werden die geltenden Tarifverträge immer gut verhandelt und sie genießen zudem finanzielle Vorteile wie die Jahressonderzahlung (umgangssprachlich „Weihnachtsgeld“), die viele andere Beschäftigte in Deutschland nicht erhalten. Zudem steigen ihre Gehälter regelmäßig, so auch wieder mit dieser neuen Tarifregelung.

Eine Ausnahme gilt aber: Azubis erhalten ebenfalls mehr Gehalt – jedoch nur 50 Euro pro Monat. In Hessen hat man sich abweichend auf eine Gehaltserhöhung von mindestens 200 Euro pro Monat geeinigt. Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben hier noch einmal mehr allen Grund zur Freude.

Mehr Nachrichten:

Für die Beschäftigten der deutschen Bundesländer war zuletzt zum 1. November 2024 das Gehalt um einen sogenannten Sockelbetrag von 200 Euro gestiegen. Zuvor hatten Beschäftigte hier zusätzlich zu ihrem Gehalt auch eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bekommen. Und die nächste Tarifrunde der Länder steht auch schon in ein paar Monaten an – nämlich am Ende des Jahres 2025.