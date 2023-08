Gardasee: 20-Jährige will Bruder (14) vor Ertrinken retten – tot!

Schreckliches Unglück am Gardasee! Inmitten des Urlaubsparadieses in Italien ist am Samstagnachmittag (19. August) eine 20-jährige Frau gestorben. Sie hatte versucht, ihren jüngeren Bruder vor dem Ertrinken zu retten. Dann wurde sie selbst von der Strömung mitgerissen.

Die junge Erwachsene war mit ihren beiden Brüdern und ihrem Vater aus dem rund 40 Kilometer entfernten Verona angereist, um den Tag am Gardasee zu verbringen. Den Urlaubsort sollte sie nicht mehr lebend verlassen. Was bislang zu dem tragischen Unfall in Italien bekannt ist.

Gardasee: 14-Jähriger gerät in Not!

Wie die italienische Zeitung „ Corriere Del Veneto“ berichtet, hatten die Geschwister gemeinsam mit ihrem Vater vor Corno am Ostufer des Gardasees in Italien Halt gemacht und wollten ein paar schöne Stunden genießen. Doch plötzlich sei der 14-jährige Junge im Wasser rund 30 Meter vom Ufer entfernt in Not geraten und nicht mehr eigenständig ans Festland zurückgekommen. Seine große Schwester fackelte nicht lange und sprang dem Jugendlichen hinterher.

Plötzlich sei die 20-Jährige untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Während ein weiterer Retter ihren Bruder lebend aus dem Wasser zog, alarmierten Zeugen, die das Unglück vom Ufer aus beobachtet hatten, die Küstenwache. Taucher konnten die junge Frau aus sechs Metern Tiefe bergen. Doch ihr Zustand soll zu diesem Zeitpunkt bereits kritisch gewesen sein.

Nachdem die Rettungskräfte die 20-Jährige an Land gerettet hatten, starteten sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Für die Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät.

20-Jährige stirbt vor den Augen ihrer Familie

Das Grausame: Ihre beiden Brüder, ihr Vater und auch andere Badegäste beobachteten das tödliche Drama und mussten mit ansehen, wie die 20-Jährige starb. Nur wenige Stunden zuvor soll bereits eine junge Frau im Gardasee ertrunken sein. Es soll sich dabei um eine Touristin gehandelt haben. Sie sei ins Wasser gestürzt und nicht wieder aufgetaucht.

Luca Zaia, der Präsident der Region Venetien am Gardasee, sprach der betroffenen Familie der 20-Jährigen am Montag (21. August) sein Beileid aus und nahm Anteil an dem tragischen Unglück. „Der Familie von Anna, die nicht gezögert hat, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um das eines anderen zu retten, gilt die Verbundenheit aller Menschen in Venetien.“