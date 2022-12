Galeria Kaufhof: Übernahme-Angebot geplatzt? Nächster Schlag für tausende Mitarbeiter – „Frustrierend“

Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof: Der Kaufhauskonzern steckt in einer Mega-Krise. Jetzt ist ein Übernahme-Angebot geplatzt.

Riesen-Frust beim Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof! Der Onlinehändler buero.de hat sein Übernahme-Angebot für Filialen zurückgezogen. „Es wäre eine Chance gewesen“, sagte der Galeria-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein bisschen frustrierend, dass so schnell das Handtuch geschmissen wurde.“ Dabei seien die ersten Gespräche konstruktiv gewesen.

Galeria Kaufhof: Anzahl der Filialen soll reduziert werden

„Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen“, hatte buero.de-Chef Markus Schön gesagt. „Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordenen Konfliktlagen führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die nicht für uns akzeptable sind“, heißt es. Doch alles verloren ist bei Galeria Karstadt Kaufhof noch nicht: Das Unternehmen erwartet weitere Angebote von gleich mehreren anderen Interessenten.

Die Kaufhauskette hatte Ende Oktober erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Galeria-Chef Miguel Müllenbach sagte damals: Die Anzahl der 131 Filialen müssen „um mindestens ein Drittel reduziert werden“. Das heißt: Mehr als 40 Warenhäuser werden dicht gemacht! Wie viele genau und welche Läden betroffen sind, ist noch nicht entschieden. Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Vermietern.

Ettl fordert ein neues Konzept für das Warenhaus: „Es braucht eine Konzeption, die Kunden und Mitarbeiter mitnimmt“, sagte er. Das digitale und das stationäre Geschäft müssten eine homogene Einheit bilden, bei der der Mehrwert für alle ersichtlich sei. „Ich glaube, das Warenhaus hat eine Berechtigung.“ Nervenaufreibende Tage für die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof.