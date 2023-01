Galeria Karstadt Kaufhof: Was passiert mit den Filialen? Unternehmer hat Großes vor

Wie geht es mit der krisengebeutelten Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof weiter? Diese Fragen stellen sich nicht nur zahlreiche Kunden.

Für zumindest einige Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof könnte sich nun eine Zukunftsperspektive abzeichnen. Ein Unternehmer aus NRW würde gerne einige Immobilien übernehmen – doch das würde eine krasse Veränderung für die Standorte bedeuten.

Galeria Karstadt Kaufhof: Übernahme geplant

Der Dortmunder Unternehmer Friedrich-Wilhelm Göbel (59) will mit seiner Modekette „Aachener“ mehrere Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Demnach laufen die Gespräche zwar bereits – ob der Deal am Ende über die Bühne geht, steht allerdings noch lange nicht fest, da noch eine Genehmigung durch die Kartellbehörden aussteht.

„Mit einer Übernahme wird das aachener Department Store Konzept gestartet“, kündigt die Modekette an. Heißt: In den Filialen würden auf die Kunden zwar weiterhin Einkaufsmöglichkeiten warten – aber eben nicht mehr unter dem Namen „Galeria“, sondern „Aachener“.

Mitarbeiter bekommen neue Angebote

Über wie viele Filialen exakt verhandelt wird, soll erst in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden: „Dies hängt von den weiteren Entwicklungen bei Galeria und den

Gesprächen mit den Eigentümern der Immobilien ab, die es beide abzuwarten gilt. Es ist somit auch klar, dass eine Nennung von konkreten Standorten zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist.“

Mehr News:

Ein Detail ist vor allem für die Galeria-Angestellten wichtig: „Sollte es zu Übernahmen kommen, wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der betroffenen Filialen das Angebot gemacht, den Arbeitsplatz zu behalten.“