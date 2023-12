Führerschein: Millionen Lappen bald ungültig – Frist läuft ab!

„Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte.“ Wer in eine Fahrzeugkontrolle kommt, muss in der Regel seine Papiere vorzeigen. Wer jetzt nicht aufpasst, dem drohen Probleme.

Denn um die Führerscheine fälschungssicherer zu machen, werden sie in ein neues EU-Dokument in Scheckkartenformat umgetauscht. Das betrifft alle Lappen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden – also insgesamt rund 43 Millionen Exemplare. Am 19. Januar 2024 läuft eine wichtige Frist ab. Sie betrifft dieses Mal besonders viele Autofahrer.

Führerschein: Diese Jahrgänge müssen umtauschen

Denn die Umstellung der Führerscheine ist ein Mammutprojekt, das nicht erst seit diesem Jahr läuft. Um die Behörden nicht zu überlasten, wird der Umtausch über mehrere Jahre gestreckt. Im Januar 2023 lief die Frist für die Jahrgänge 1959 bis 1964 ab. Bis zum 19. Januar 2024 sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 dran – eine besonders große Aufgabe für die Führerscheinbehörden.

Denn es handelt sich um besonders geburtenstarke Jahrgänge. Die Behörden erwarten, dass insbesondere zum Ablauf der Frist viele Nachzügler eintrudeln werden. Einige Städte haben darauf mit einer personellen Aufstockung reagiert und die Öffnungszeiten erweitert. Zudem wurden in einigen Städten wie etwa Kassel die Möglichkeit geschaffen, die Umtausch-Anträge online zu stellen. Daher sei die Stadt weniger ausgelastet als etwa Frankfurt.

Das droht dir mit einem abgelaufenen Führerschein

Der neue Führerschein kostet dich 25 Euro. Hinzu kommen Kosten für ein biometrisches Passfoto, das auf dem neuen Lappen zu sehen ist. Wer nach Ablauf der Frist mit einem abgelaufenen Führerschein erwischt wird, dem droht ein Ordnungsgeld von zehn Euro. Wichtig zu wissen: Das neue Dokument ist im Unterschied zum alten Lappen nicht mehr unbegrenzt gültig. Stattdessen wird nach 15 Jahren ein neues Exemplar fällig – vergleichbar mit dem Personalausweis.

Um kein Risiko einzugehen, solltest du deinen Führerschein also umtauschen – und das möglichst frühzeitig, wie Experten raten. Denn die Bearbeitungszeit kann je nach Führerscheinbehörde zwischen einigen Wochen und Monaten sehr unterschiedlich ausfallen. (mit dpa)