Nicht nur Führerschein und Perso: Änderung betrifft bald weitere wichtige Papiere

Die Digitalisierung betrifft inzwischen sogar Ausweisdokumente. Statt der lästigen Karten, die das Portemonnaie verstopfen, gibt es viele wichtige Papiere inzwischen schon als Nachweis auf dem Handy. Seit April 2025 übernimmt beispielsweise eine Smartphone-App in einer Pilotphase die Aufgabe des Geldbeutels und sorgt dafür, dass Führerschein und Personalausweis immer mit dabei sind.

Mit der EUDI-APP („European Digital Identity Wallet“) sollen Personalausweis und Führerschein digital auf dem Handy verfügbar sein. Nun kam heraus, dass noch andere wichtige Dokumente folgen sollen.

Änderung betrifft nicht nur Führerschein und Personalausweis

Neben Führerschein und Perso gibt es noch viele weitere Dokumente, die man heute noch in klassischer Papierform im Geldbeutel herumtragen muss. Der Plan: Auch sie sollen in den nächsten Jahren digital in einer Wallet-App verfügbar sein.

Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung befindet sich im Abschnitt „Europa“ eine Passage, die neue Pläne verlauten lässt, wie „Chip.de“ berichtet. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Wir unterstützen einen elektronischen Europäischen Sozialversicherungsausweis mit digitaler EU-Identität (EUDI-Wallet). Die Entsendemeldung in der EU wollen wir durch die Reform der Deklaration technisch erleichtern und streben eine Bündelung mit dem sogenannten A1-Verfahren an. Künftig sollen alle den Schwerbehinderten- und Rentenausweis sowie die A1-Bescheinigung digital und sicher mit sich führen können“. Doch was heißt das genau?

Digitalisierung von Sozialversicherungs-, Behinderten- und Rentenausweis

Streng genommen ist die Bezeichnung „Sozialversicherungsausweis“ in Deutschland nicht mehr gültig. „Versicherungsnummernachweis“ heißt das Dokument nun, das ganz einfach online bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden kann. Die europäische Variante sei von Anfang an digital geplant gewesen.

Mit der A1-Bescheinigung können Personen bei einer Dienstreise in der EU, dem EWR oder in der Schweiz nachweisen, dass sie dem Sozialversicherungsrecht ihres Heimatlandes unterliegen. Wie bereits jetzt Führerschein und Perso sollen sowohl der Europäische Behindertenausweis als auch der Rentenausweis in Zukunft digital mitgeführt werden können.

Wann genau es zur Umstellung auf das digitale Wallet kommen soll, ergibt sich nicht aus dem Koalitionsvertrag. Dass eine komplette Umstellung auf die digitalen Varianten von Führerschein, Perso und Co. erfolgt, ist nicht zu erwarten.