Führerschein: Wichtige Frist läuft ab – Millionen Autofahrer betroffen

Aber nicht nur hinterm Steuer oder im Auto sehen sich Verkehrsteilnehmer mit einigen Regularien konfrontiert. Denn auch der Führerschein ist an eine besondere Frist gebunden, die es besser einzuhalten gilt. Hast du diese Daten auf dem Schirm?

Führerschein: Millionen Autofahrer müssen handeln

Wer seinen Führerschein innerhalb der Europäischen Union absolviert hat, könnte schon in wenigen Tagen in Zeitnot geraten. Der Grund ist der anstehende Führerschein-Umtausch.

Dieser schreibt vor, dass bis spätestens 2033 alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gegen einen neuen EU-Führerschein ausgetauscht werden müssen. Dafür werden Autofahrer etappenweise Fristen vorgeschrieben, die sie besser nicht versäumen sollten.

Diese Fristen musst du kennen

Schon am 19. Januar 2025 wird laut einer Mitteilung der Bundesregierung die erste Frist fällig. Dann müssen Führerscheine, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, bei der Fahrerlaubnisbehörde gegen das neue EU-Dokument eingetauscht werden.

Ausstellungsjahr Umtauschfrist 1999 bis 2001 Bis 19. Januar 2026 2002 bis 2004 Bis 19. Januar 2027 2005 bis 2007 Bis 19. Januar 2028 2008 Bis 19. Januar 2029 2009 Bis 19. Januar 2030 2010 Bis 19. Januar 2031 2011 Bis 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 Bis 19. Januar 2033

Um den neuen EU-Führerschein zu erhalten, müssen Autofahrer bei der zuständigen Behörde im Vorfeld einen Antrag stellen und zum Termin ihren Personalausweis oder Reisepass sowie ein aktuelles biometrisches Passfoto mitbringen. Dafür werden rund 25 Euro fällig. Der neue Führerschein ist dann für 15 Jahre gültig.

Solltest du die Frist verpassen und mit einem alten Lappen erwischt werden, droht dir als Autofahrer ein Bußgeld von 10 Euro. Für Lkw- oder Busfahrer fällt die Geld-Strafe dagegen wesentlich höher aus.