Verkehr: Neue Führerschein-Regel! Umstellung für Autofahrer

2024 ist schon sehr bald Geschichte, der Dezember neigt sich dem Ende zu und so auch das Weihnachtsfest. Wie in jedem Jahr zu dieser wollen wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, auf das, was in 2024 passiert ist und die Menschen in Deutschland besonders bewegt oder mitgenommen hat.

Ein einschneidendes Thema war etwa eine neue Führerschein-Regel, die kommen soll und für ordentlich Wirbel im Straßenverkehr sorgen könnte. Autofahrer bangen nun um ihren Führerschein – und das nicht nur in Deutschland.

Verkehr: Neue Führerschein-Regel entsetzt Autofahrer

Das Vorhaben der EU-Verkehrsminister sieht wie folgt aus: Sobald ein Autofahrer in einem der Mitgliedsstaaten seinen Führerschein verliert, soll er auch in den anderen EU-Ländern nicht länger Autofahren dürfen. Das würde auch Deutsche im Ausland treffen, zum Beispiel im Urlaub.

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich mittlerweile dafür ausgesprochen. So ist die Mehrheit der EU-Verkehrsminister im Rat dafür. Man hofft dadurch auf eine Erhöhung der Sicherheit auf den europäischen Straßen.

Verkehr: Führerschein-Entzug innerhalb der EU

„Dies ist ein wichtiger Rechtsakt für die Straßenverkehrssicherheit in Europa. Durch die Beendigung der relativen Straffreiheit für nicht ansässige wird das neue Gesetz – sobald es verabschiedet ist – die Sicherheit auf den europäischen Straßen erhöhen“, so der ungarische Verkehrsminister Bálint Nagy.

Innerhalb des EU-Ministerrats hat man sich mittlerweile schon auf die Regel geeinigt. Nun muss sie nur noch vor dem Europaparlament verhandelt werden. Dann könnte sie in Kraft treten. Das wäre für viele Autofahrer sicherlich ein sorgenvoller Moment.