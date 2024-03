Dauer Führerschein: So lange könntest du für die Fahrerlaubnis brauchen

Der Führerschein ist mit Selbstständigkeit, Disziplin und Können verbunden. Wie lange du für den Führerschein brauchst, ist von dir abhängig. Eine grobe zeitliche Einschätzung geben wir dir hier.

Eine zeitliche Einschätzung für die Dauer des Führerscheins ist pauschal schwer zu treffen. Es gibt viele Faktoren, die einen Einfluss auf den zeitlichen Aufwand haben können. Darunter sind deine Motivation und zeitliche Verfügbarkeit, den Führerschein schnell fertig zu bekommen. Des Weiteren ist die Wahl der Fahrschule ein wichtiger Punkt. Je nach Größe der Fahrschule gibt es eine bestimmte Anzahl an Fahrlehrern und somit an Angeboten von Theorie,- und Praxisstunden.

Foto: imago/Westend61

Laut t-online.de kannst du vom Start bis zum Abschluss der praktischen Prüfung mit drei bis fünf Monaten rechnen.

Benötigte Unterlagen für Anmeldung des Führerscheins

Um den Führerschein beantragen zu können, musst du vorab bestimmte Unterlagen zusammen haben. Ein paar Dinge brauchst du auch für die Anmeldung bei der Fahrschule. Für den Führerschein-Antrag und die Anmeldung benötigst du ein gültiges Ausweisdokument, wie deinen Personalausweis oder Reisepass. Viele Fahrschulen wollen auch vorab ein biometrisches Passbild von dir, damit die Abwicklung mit der Führerscheinausstellung schneller geht. Für den Antrag des Führerscheins brauchst du zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs und einen geeigneten Sehtest, der nicht älter als zwei Jahre ist. Meistens werden die beiden Dinge auch von der Fahrschule angeboten. Informiere dich hier bei deiner Fahrschule, was wann benötigt wird.

Was du alles bis zum Führerschein machen musst

Um die Prüfungen für den Führerschein abzulegen, musst du eine gewisse Anzahl an Theorie- und Praxisstunden absolviert haben. Wie lange du für die einzelnen Stunden brauchst, ist von dir und deinem Fahrlehrer abhängig. Es kommt außerdem darauf an, welche Führerscheinklasse du erreichen möchtest. Eine Theoriestunde dauert laut „Bußgeldkatalog.org“ 90 Minuten. Im Anschluss an die Theoriestunden kannst du dich für die entsprechende Prüfung anmelden. Das Gleiche gilt für den Praxisanteil. Hier musst du auch eine gewisse Anzahl an Fahrten absolvieren. Besonders im Fokus sind die Sonderfahrten, darunter fallen: Überlandfahrten, Nachtfahrten und Autobahnfahrten. Die Anzahl der Fahrten ist auch hier von der Führerscheinklasse abhängig.

Foto: IMAGO/Steinach

Zusätzlich musst du einen Erste-Hilfe-Kurs und Sehtest vorweisen können. Viele Fahrschulen bieten beides während deiner Zeit in der Fahrschule an. Falls nicht, kommt hier zusätzlicher zeitlicher Aufwand auf dich zu.

Übersicht der Theoriestunden:

Fahrerlaubnisklasse Stunden Grundstoff Stunden Zusatzstoff Gesamtanzahl A1 12 4 16 A 12 4 16 B 12 2 14 M 12 2 14 L 12 2 14 T 12 6 18 Übersicht über die Anzahl der Theoriestunden in den einzelnen Führerscheinklassen

Quelle: „Bussgeldkatalog.org“

Übersicht der Praxisstunden

Fahrerlaubnisklasse Überlandfahrten Autobahnfahrten Nachtfahrten Gesamtanzahl A1, A2, A, B 5 4 3 12 C1 und CE1 4 2 2 8 C und CE 8 3 3 14 Übersicht über die Anzahl der Pflicht-Praxisstunden in den einzelnen Führerscheinklassen

Quelle: „Bussgeldkatalog.org“

Wie lange du für den Führerschein brauchst

Wie lange du brauchst, ist von dir und deinem Fahrlehrer abhängig. Grundsätzlich kannst du deinen Führerschein in drei bis fünf Monaten fertig haben. Es kommt darauf an, wie oft du die Theoriestunden besuchst, oder diese angeboten werden. Genau das Gleiche gilt für Praxisstunden. Hier ist allerdings zu beachten, wie oft dein gewünschter Fahrlehrer Zeitslots für Fahrstunden hat. Du bist nämlich im Normalfall nicht der einzige Fahrschüler. Es gibt jedoch bei vielen Fahrschulen die Möglichkeit, einen Intensiv-Kurs zu machen. Dort kannst du deinen Führerschein in sieben oder 14 Tagen fertigbekommen. Meistens werden diese Kurse in den Schulferien angeboten.

Beispiel für den normalen Autoführerschein:

Wenn in deiner Fahrschule einmal die Woche eine Theoriestunde angeboten wird, kannst du innerhalb von 14 Wochen die Pflichtstunden abgearbeitet haben und im Anschluss die Theorieprüfung machen. Bei der Praxis gilt das Gleiche. Wenn du einmal in der Woche eine Fahrstunde hast, wärst du nach 12 Wochen mit den Sonderfahrten fertig. Wie viele zusätzliche Fahrten du brauchst, hängt von deiner Sicherheit im Straßenverkehr ab. Ein zusätzlicher Faktor ist das Schaffen der Prüfungen. Falls du durch eine Prüfung durchfällst, musst du zwei Wochen warten, bis du erneut zu der Theorie- oder Praxis-Prüfung antreten darfst.

Jetzt hast du eine grobe Einschätzung, wie lange du für deinen Führerschein brauchen könntest. Am Ende ist es von deinem Können und deiner Disziplin abhängig, wie viel Zeit du benötigst.

