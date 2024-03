Fahren ohne Führerschein: DAS droht dir bei dem Verstoß

Das Fahren ohne Fahrerlaubnis zählt als Straftat. Bei einem Verstoß droht dir großer Ärger. Von Geld- bis zu Freiheitsstrafe könnte dich dabei alles erwischen.

Du solltest ein Kraftfahrzeug jeglicher Art ohne Fahrerlaubnis lieber nicht in Bewegung setzten. Du kannst dabei dich und andere im Straßenverkehr gefährden. Aufgrund der Schwere der Tat zählt in Deutschland das Fahren ohne Fahrerlaubnis, laut §21 Straßenverkehrsgesetz, als Straftat. Nach dem Bußgeldkatalog droht dir bei einem Verstoß ein Bußgeld von zehn Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Foto: imago images/serienlicht

Bei den Konsequenzen kommt es immer auf die Umstände an, unter welchen du trotzt, fehlender Erlaubnis ein Auto in Bewegung gesetzt hast. Es wird unterschieden zwischen Fahren ohne Führerschein und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch der Halter des Fahrzeugs bleibt bei einem Verstoß nicht unbestraft. Welche Strafe dir wann drohen könnte, erfährst du hier.

Fahren ohne Führerschein: Die Fahrt zählt als Ordnungswidrigkeit

Du hast eigentlich einen Führerschein, aber konntest ihn bei einer Verkehrskontrolle nicht vorzeigen? Dann zählt das unter Fahren ohne Führerschein. Das ist erstmal nicht weiter schlimm. Das zählt nämlich in Deutschland als Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld von zehn Euro geahndet. Solltest du Wiederholungstäter sein, droht dir auch keine höhere Strafe. Trotzdem sollte dir bewusst sein, dass du grundsätzlich dazu verpflichtet bist, deinen Führerschein immer bei dir zu führen, wenn du Auto fährst.

Foto: IMAGO/Steinach

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Eine Fahrt mit teuren Konsequenzen

Solltest du auf die Idee gekommen sein, ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis zu führen, hat dies höhere Konsequenzen für dich als ein Bußgeld von zehn Euro. Wenn du nämlich keinen Führerschein besitzt und trotzdem ein Kraftfahrzeug fährst, zählt dies als Straftat. Laut §21 Straßenverkehrsgesetz kann dir dabei eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwölf Monaten drohen. Bist du hier als Wiederholungstäter aufgefallen, musst du in den meisten Fällen mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Dazu kommt gegebenenfalls ein Punkt in Flensburg, eine Sperrfrist oder eine MPU. Die Strafe wird von dem zuständigen Gericht festgelegt. Falls bei deiner Fahrt ohne Fahrerlaubnis eine weitere Straftat begangen wird, wird diese zusätzlich geahndet.

Foto: imago/Deutzmann

Fahren trotz Fahrverbot: Nicht dein Bestes vorhaben

Bist du eigentlich im Besitzt eines Führerscheins, nur aktuell nicht? Das zählt ebenfalls als Straftat und wird meistens nicht nur mit einem Bußgeld bestraft. Sobald du deinen Führerschein abgegeben hast, bist du nicht mehr berechtigt ein Fahrzeug auf den Straßen zu fahren. Solltest du trotzdem ein Fahrzeug führen, kann dies eine teure Fahrt für dich werden. Als Strafe drohen dir Punkte in Flensburg, eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Dazu kommt, dass du ab dem Zeitpunkt, an dem du erwischt wurdest, als vorbestraft giltst und deine Fahrerlaubnis könnte dauerhaft entzogen werden.

Strafe für Fahrzeughalter

Wenn du dein Auto jemandem ausleihen möchtest, musst du dich absichern, dass diese Person einen Führerschein besitzt. Wenn der Fahrer bei dem Fahren ohne Führerschein oder gar Fahrerlaubnis erwischt wird, droht dir die gleiche Bestrafung wie dem Fahrzeugführer. Du erhältst also ebenfalls laut anwalt.de eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Zusätzlich bekommst du einen Punkt auf deinem Konto in Flensburg.

Übersicht der Verstöße bei Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Art des Verstoßes Mögliche Rechtliche Konsequenz Fahren ohne Führerschein Bußgeld in Höhe von zehn Euro Fahren trotzt Fahrverbot – Punkte in Flensburg

– Geldstrafe (möglich in Tagessätzen)

– Freiheitsstrafe

– Vermerkung im Vorstrafenregister

– Dauerhafter Entzug der Fahrerlaubnis möglich Fahren ohne Fahrerlaubnis – Punkt in Flensburg

– Geldstrafe (180 Tagessätze)

– Freiheitsstrafe (bis zu zwölf Monaten)

– MPU

– Sperrfrist Tabelle mit Übersicht der rechtlichen Konsequenzen bei Fahren ohne Führerschein

Falls du ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis bewegst, weißt du jetzt, was für rechtliche Konsequenzen dir drohen könnten. Du solltest aber auch an andere Dinge denken. Wenn du nicht in der Lage bist ein Auto zu fahren, könntest du dich und andere Personen auf der Straße gefährden.

Die Kosten für das Fahren ohne Fahrerlaubnis belaufen sich eventuell in die Höhe der Führerscheinkosten. Wie teuer ein Führerschein sein kann, erfährst du hier.