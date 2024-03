Führerschein verloren: DAS musst du beachten

Wurde dein Führerschein gestohlen oder hast du ihn verloren? Dann solltest du ein paar Dinge beachten. Von Polizei, über Führerscheinstelle bis zu Ersatzführerschein erklären wir dir alles.

Du warst unterwegs und findest danach deinen Führerschein nicht mehr? Dann kann es sehr gut sein, dass er gestohlen wurde oder du ihn verloren hast. In so einem Fall kannst du entweder zur Polizei oder direkt zu der Führerscheinstelle in deiner Stadt gehen. In beiden Fällen solltest du nicht selbst mit dem Auto fahren! Sonst kann das kostspielig werden.

Führerschein verloren: Die nächsten Schritte

Sobald dir aufgefallen ist, dass dir dein Führerschein abhandengekommen ist, solltest du dies an zwei Stellen melden. Wenn du dir sicher bist, dass dein Führerschein gestohlen wurde, solltest du auf jeden Fall bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Der nächste Schritt wäre die Führerscheinstelle. Dort solltest du den Verlust ebenfalls melden.

Den Antrag auf einen neuen Führerschein kannst du beim Bürgeramt oder bei der Führerscheinstelle beantragen. Hier kommt es darauf an, wo in deiner Stadt die Fahrerlaubnisbehörde ihren Sitz hat. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Hier kannst du einen neuen sowie einen vorläufigen Ersatzführerschein beantragen.

Laut service.düsseldorf.de garantiert die Bundesdruckerei eine Zusendung des neuen Führerscheins innerhalb von zehn Werktagen. So sollte dein neuer Führerschein innerhalb von 15 Werktagen abholbereit sein.

Wichtig für dich zu wissen: Ohne Ersatzführerschein darfst du kein Auto fahren. Falls du doch ein Kraftfahrzeug bewegst, musst du mit einem Verwarngeld von zehn Euro rechnen.

Foto: IMAGO/Fotostand

Neuer Führerschein: Kosten und nötige Dokumente

Wenn du einen neuen Führerschein beantragst, solltest du ein paar Dokumente griffbereit haben. Zuerst benötigst du ein Ausweisdokument, wie deinen Personalausweis oder deinen Reisepass. Dazu benötigst du ein biometrisches Passfoto und gegebenenfalls die Anzeige über den Diebstahl. Falls du deinen neuen Führerschein in einer anderen Stadt beantragst, als er damals ausgestellt wurde, benötigst du außerdem eine Karteikartenabschrift.

Bei der Beantragung kannst du direkt einen vorläufigen Führerschein ausstellen lassen. Die Kosten dafür liegen laut ADAC bei zehn Euro. Der Ersatzführerschein ist so lange gültig, bis der neue Führerschein geliefert wurde.

Die Kosten für einen neuen Führerschein liegen zwischen 35 und 78 Euro. Hier wird zwischen Verlust und Diebstahl unterschieden. Bei einem Diebstahl sind die Gebühren geringer. Die Lieferung des Führerscheins ist auch für ungefähr 26 Euro per Expressversand möglich. Dadurch erhältst du deinen Führerschein nach circa fünf Werktagen.

Der Verlust deines Führerscheins ist nicht großartig schlimm, aber mit Aufwand und Kosten verbunden. Was dir sonst noch bei einem Fahren ohne Führerschein passieren kann, kannst du hier nachlesen.