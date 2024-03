Führerschein, Ausweise und Co. nicht mehr als Karte! Digitale Brieftasche kommt – so sieht sie aus

Bei Führerschein, „Perso“ und Reisepass klappt es bisher noch nicht. Aber einige wichtige Dokumente kann man sehr wohl bereits digital mit sich herumtragen. Das Deutschlandticket auf dem Smartphone zum Beispiel hat in vielen Fällen das in der Anfangsphase ausgegebene Plastikkärtchen ersetzt. Vielen wird aber auch noch die Corona-Warn-App in Erinnerung sein, die die wichtigen Impf-Zertifikate enthielt. Und dann sind da natürlich noch die ganzen Kundenkarten zum Einkaufen von Payback bis Lidl – längst alles digital.

Doch jetzt soll die Digitalisierung nochmal einen kräftigen Schritt nach vorne machen und auch die wichtigsten Dokumente erfassen, die man wohl im Alltag bei sich hat – allen voran Personalausweis und Führerschein.

Führerschein, Perso & Co. bald digital

Das Europäische Parlament hat jetzt zugestimmt: Bald kann man sich in ganz Europa digital ausweisen und wichtige Papiere wie den Führerschein auf dem Handy speichern. So wird es einfacher, im Internet zu zeigen, wer man ist, elektronische Unterschriften zu leisten oder ein Bankkonto zu öffnen. Die Nutzung dieser digitalen ID wird aber freiwillig sein.

Dieser digitale Ausweis ist nicht nur für die Online-Identifikation da. Man kann neben der persönlichen ID zum Beispiel auch den Führerschein und andere wichtige Dokumente wie Versicherungskarten oder Impfausweise sicher auf dem Smartphone haben. Das Europäische Parlament möchte damit sicherstellen, dass alle EU-Bürger einfach auf öffentliche Dienste zugreifen können. In einigen Ländern wie Estland ist diese digitale Identität schon normal.

e-ID erleichtert auch den Online-Handel

„Mit der heute beschlossenen Verordnung wird Europa digitaler“, sagte der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier am Donnerstag (29. Februar). Und es geht hier nicht nur um das Online-Identifizieren, Führerschein & Co., sondern auch um größere Sicherheit beim Einkaufen im Internet. Der digitale Identitätsausweis soll nämlich auch die Sicherheit im Online-Handel erhöhen, wie die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler betonte: „Eine Bierbrauerei kann über die e-ID der Online-Kunden abfragen, ob das Mindestalter für die Bestellung erfüllt ist.“

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, meinte, dieser Schritt sei längst überfällig, „um die Wettbewerbsfähigkeit und digitale Souveränität des europäischen Binnenmarkts zu stärken“. Für die Versicherungen würde es viel einfacher zu prüfen, ob jemand wirklich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. (mit dpa)