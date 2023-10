Frankreich: Louvre und Schloss Versailles nach Bomben-Drohung evakuiert – Regierung gibt Entwarnung

Das Louvre ist in Paris ein absoluter Touristen-Magnet. Doch am Samstag (14. Oktober) musste das Museum plötzlich geschlossen werden.

Wie der französische Sender „BFMTV“ berichtet, habe es eine Bombendrohung gegeben. Nur wenige Stunden später musste am Samstagnachmittag auch das Schloss von Versailles in Paris samt Schlosspark geräumt werden. Alle aktuellen Infos zu den Bombendrohungen in Paris (Frankreich) liest du in unserem aktuellen Newsblog.

++ Hier Newsblog aktualisieren ++

Frankreich: Menschen stürmen aus Museum

22.30 Uhr: Regierung gibt Entwarnung

Nach der Bombendrohung gegen den Louvre und das Schloss von Versailles am Samstagnachmittag hat die französische Regierung am Abend Entwarnung gegeben. Wie Innenminister Gérald Darmanin am Samstagabend mitteilte, habe es an keinem der beiden Touristenattraktionen eine Bedrohung gegeben. Es sei weder ein Sprengkörper entdeckt worden, noch habe ein Angriff stattgefunden.

Am Samstagmittag hatte zunächst das Pariser Museum Louvre eine Bombendrohung per Nachricht erhalten. Die Drohung gegen das Schloss war laut dem Radiosender „Europe 1“ anonym auf einer französischen Polizei-Website eingegangen. Auch der zentrale Pariser Bahnhof Gare de Lyon wurde am Samstagnachmittag wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert.

17.03 Uhr: Schloss Versailles wegen ebenfalls „Terrorgefahr“ geschlossen

Nun soll auch noch das Schloss Versailles und der dazugehörige Schlosspark in der Pariser Hauptstadt wegen einer „Terrorgefahr“ evakuiert worden sein. Die Ermittlungen dauern an. Weiterhin ist unklar, wer hinter der schriftlichen Drohung gegen die Pariser Sehenswürdigkeiten steckt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

16.06 Uhr: 115.000 Menschen im Pariser Louvre evakuiert

Nach aktuellem Stand von Samstagnachmittag (16.06 Uhr) mussten rund 15.000 Menschen im Pariser Louvre am Samstagmittag evakuiert werden, wie der Radiosender „France Info“ mit Bezug auf Polizeiquellen berichtete.

13.29 Uhr: Bombendrohung gegen Pariser Museum Louvre

Unter Bezug auf die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet der Sender von einem ersten Polizei-Statement. „Der Louvre hat eine schriftliche Nachricht erhalten, in der darauf hingewiesen wird, dass ein Risiko für das Museum und seine Besucher besteht.“ Zudem könnte es dem Bericht zufolge einen Zusammenhang zu dem Messerangriff an einer Schule im nordfranzösischen Arras am Freitag geben.

Frankreich hatte die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. Die französische Regierung will bis Montag landesweit bis zu 7000. Soldaten mobilisieren. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Louvre ist das weltweit bestbesuchte Kunstmuseum und befindet sich im historischen Louvre-Palast, der ehemaligen Residenz der französischen Könige. Insgesamt rund 380.000 Kunstwerke gibt es zu bewundern. Auf „X“ (ehemals Twitter) existieren bereits Videos, die zeigen, wie Menschen aus dem Louvre evakuiert werden.

Noch mehr News:

Zum Zeitpunkt der Drohung scheint das Louvre gut besucht gewesen zu sein. Hunderte Menschen drängen sich zum Ausgang. Einige bewahren die Ruhe und verlassen den Louvre-Palast in normalem Schritttempo, während andere hektisch ihre Kinder am Arm packen und davon rennen.

Auf der offiziellen Seite des Museums heißt es: „Aus Sicherheitsgründen ist das Museum geschlossen. Personen, die ein Ticket für heute gebucht haben, erhalten eine Rückerstattung. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.“ (mit AFP und dpa)