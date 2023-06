Frankreich: Ekelhafte Szenen im Stadion! Fußball-Fans greifen krebskranken Jungen an

Dramatische Szenen bei einem Fußball-Spiel in Frankreich! Beim Besuch des Stade Francois Coty Stadions in Ajaccio kam es zu einem Horror-Vorfall. Im VIP-Bereich wurde eine Familie plötzlich von Fans der gegnerischen Mannschaft attackiert! Dabei wurde auch ein achtjähriger Junge so stark geschubst, dass er mit dem Gesicht gegen einen Sitz knallte.

Was der Auslöser für den Brutalo-Angriff im Fußball-Stadion in Frankreich war und welche Konsequenzen den Angreifern nun blühen, erfährst du hier.

Frankreich: Brutalo-Angriff auf Achtjährigen!

Für den achtjährigen Kenzo hätte die Freude kaum größer sein können. Die Organisation „Rotary Club“ und der Präsident der Fluglinie „Air Corsica“ hatten ihn und seine Eltern zum letzte Saison-Spiel des Klubs in den VIP-Bereich eingeladen. Kurze Zeit nachdem die Familie in der Loge Platz genommen hatte und sich in Sicherheit wägte, streifte sich der Junge sein Marseille-Trikot über. Mit heftigen Folgen!

+++ Frankfurt: Brutale Schlägerei nach Fußballspiel – 15-Jähriger tot! +++

Denn plötzlich wurden sie von rund zehn fanatischen Fußball-Fans der Heimmannschaft AC Ajaccio bemerkt und attackiert, berichtet „Express“. „Sie haben meinem Mann zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst, danach haben sie verlangt, dass er sein Trikot auszieht, und es angezündet. Kenzo wurde geschubst und ist mit dem Gesicht gegen einen Sitz geknallt“, erinnerte sich Kenzos Mama Amandine an die Horror-Szenen.

Weitere News:

Doch damit noch nicht genug: Die Angreifer sollen schließlich auch noch ins Essen der Familie gespuckt haben, als Zeichen ihrer Verachtung. Eine Tatsache stößt dabei aber besonders übel an diesem brutalen Angriff auf: Der Achtjährige leidet an einem Hirntumor.

Gastgeber-Verein zeigt sich schockiert

„Sein Traum hat sich schnell in einen Albtraum verwandelt“, schrieb Ajaccio in einem Statement auf seiner Vereins-Homepage erschüttert und ging mit den Tätern hart ins Gericht: „Diese Individuen repräsentieren weder die Werte unseres Klubs noch unserer Insel.“

Der Fußballclub aus Frankreich will deshalb bei der Aufarbeitung des Vorfalls helfen. „AC Ajaccio wird alles rund um diese beschämenden Handlungen ans Licht bringen“, hieß es zum Abschluss des Statements: „Selbst die größtmögliche Dummheit kann so ein Verhalten nicht entschuldigen“, zitiert der „Express“. Der Familienvater soll nach dem Angriff bereits Strafanzeige erstattet haben.