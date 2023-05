Frankfurt: Jugendlicher bei Fußballspiel totgeprügelt – kurz zuvor schockten dort andere Szenen beim Jugend-Fußball

Schrecklicher Vorfall beim Jugend-Fußball in Frankfurt! Auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen kam es am Pfingstwochenende zu einer tödlichen Tragödie. Eine Schlägerei unter Jugendlichen soll nach dem Spiel außer Kontrolle geraten sein.

Ein 16-Jähriger wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Der mutmaßliche Täter soll bereits gefasst sein. Dabei soll es sich um einen gleichaltrigen Jugendlichen aus Frankreich handeln. Doch das soll nicht der einzige Zwischenfall auf dem Fußballplatz in Frankfurt gewesen sein. Im Netz sind jetzt Aufnahmen aufgetaucht, die für weiteres Entsetzen sorgen.

Frankfurt: Schlägerei bei „Germany Cup“ eskaliert

Was war auf dem Spielfeld nur geschehen? Wie zunächst die „Frankfurter Rundschau“ berichtete, soll es am Pfingstsonntag (28. Mai) nach einem Spiel beim „Germany Cup“ auf dem Bolzplatz plötzlich zu einer Schlägerei mit mehren Menschen gekommen sein.

Zeugen alarmierten die Polizei, weil die Prügelei plötzlich eskalierte. Mehrere Personen sollen dabei verletzt worden sein. Ein 16-Jähriger wurde dabei so schwer gegen den Kopf geschlagen, dass er zur notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nur wenig später verstarb er dort an den schweren Verletzungen, wie ein Funktionär des Hessischen Fußballverbands sowie der Anwalt des mutmaßlichen Täters mittlerweile bestätigten.

Weitere Nachrichten:

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich ebenfalls um einen 16-jährigen Jungen aus Frankreich handeln. Er wurde am Montag (29. Mai) bereits dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Informationen gab die Polizei Frankfurt bislang noch nicht bekannt. Für Dienstag ist laut „Frankfurter Rundschau“ eine Stellungnahme zum schrecklichen Vorfall geplant.

Schockierende Aufnahmen gehen viral

Nun sorgt aber auch ein weiterer Zwischenfall auf dem Frankfurter Fußballplatz für Entsetzen. Denn nur wenige Wochen zuvor stürmte ein Vater plötzlich den Platz. Kurz nach Abpfiff rannte er mit Drohgebärden auf einen 15-jährigen Schiedsrichter zu, wie schockierende Aufnahmen jetzt zeigen.

Laut der Schiedsrichtervereinigung Frankfurt soll er dem Jugendlichen dabei gedroht haben, „ihn zu zu köpfen“. „Auch aufgrund des Schiedsrichterassistenten ist hier wohl Schlimmeres verhindert worden“, heißt es unter dem Videobeitrag auf Instagram. „Wir sind völlig sprachlos und fragen uns, wie kaputt ein erwachsener Mensch sein muss, um Jugendlichen mit dem Tode zu drohen.“ Die Polizei habe auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen.