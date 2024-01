Forscher entdecken Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett – neue Erkenntnisse über T-Rex!

Er ist der Star jedes Jurassic Park- oder World-Films gewesen und von den Kinoleinwänden nicht mehr wegzudenken. Dass der Tyrannosaurus Rex oder von vielen nur T-Rex wirklich mal gelebt haben soll, macht das Tier nur noch faszinierender.

Die Überreste sind in einigen Museen auf der ganzen Welt zu bestaunen: So ist etwa im Museum für Naturkunde in Berlin ein waschechtes T-Rex-Skelett zu sehen, dass „Tristan Otto“ getauft wurde. Bislang war allerdings unklar, woher der „König der Tyrannenechsen“ tatsächlich stammt. Forscher wollen diese Frage jetzt ein für alle mal klären können.

„Onkel“ von T-Rex gefunden?

Rund 12 Meter groß und bis zu zehn Tonnen schwer – diese Maße schüchtern ein. Besonders prägnant sind aber die Gliedmaßen des Tyrannosaurus Rex gewesen. Denn im Gegensatz zu seinen stämmigen Beinen, die sein enormes Gewicht tragen mussten, verfügte auch über zwei – im Gegensatz zu den restlichen Proportionen seines gewaltigen Körpers – kurze Arme.

Doch woher stammte der Dinosaurier? Forscher um Nicholas Longrich von der University of Bath wollen diese Frage jetzt beantworten können. Bislang wurde die Gattung und ihre Verwandten in Nordamerika sowie Asien registriert. Nun haben die Wissenschaftler einen bahnbrechenden Fund in der Formation Hall Lake im US-Staat New Mexico und damit in Nordamerika gemacht. Von dem Tier wurde ein teilweise erhaltener Schädel gefunden, der aufgrund seiner Schädelknochen und Zähne deutliche Ähnlichkeiten zum T-Rex aufweist.

Allerdings kann er auf die Zeit vor 71 bis 73 Millionen Jahren zurückdatiert werden und wäre damit mehrere Millionen Jahre älter als der Tyrannosaurus Rex.

Wer ist der Tyrannosaurus Mcraeensis?

Die gefunden Knochen weisen aber auch signifikante Unterschiede zu bislang bekannten T-Rex-Skeletten auf. Demnach soll es sich um keinen direkten Verwandten der Spezies handeln, sondern laut dem Fachblatt „Scientific Reports“ um eine Art Onkel. „Falls das so ist, existierten mindestens zwei riesige Tyrannosauridae gleichzeitig in Nordamerika, wobei die andere Art letztlich zu Tyrannosaurus Rex führte“, so die Forscher.

Anfang 2022 hatte eine Forschungsgruppe zuletzt für eigentlich drei Tyrannosaurus-Arten plädiert: Rex, Regina und Imperator. Sie hatte dies mit auffälligen anatomischen Unterschieden zwischen verschiedenen als T-Rex eingeordneten Exemplaren begründet: mit der Form der Oberschenkelknochen und der Anzahl bestimmter Frontzähne im Unterkiefer. Dieser Fund lässt Forscher die bisher bekannten Tyrannosaurus-Arten nochmal genauer unter die Lupe nehmen.