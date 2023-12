Forscher stoßen bei Ausgrabungen auf Tontafeln – als sie die Schriftzeichen entschlüsseln, fallen sie vom Glauben ab

Bei Ausgrabungen in der Nähe der irakischen Stadt Al-Warka haben Forscher einen erstaunlichen Fund gemacht. Auf Tontafeln, die lange vor unserer Zeit angefertigt wurden, lassen sich Schriftzeichen entschlüsseln, die die Wissenschaftler beinahe hinten rüber kippen lassen.

Die Mathematik ist ein Thema, durch das sich viele in der Schule und im Studium durchgequält haben, um ihm anschließend im Alltag so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Andere wiederum haben in der Anordnung von Zeichen und Zahlen ihre Leidenschaft gefunden und das Fach zum Beruf gemacht. Heutzutage ist das Steuer- und Rechnungswesen für viele ein fester Bestandteil ihres Alltags und auch damals – vor knapp 5.000 Jahren -, hat man sich Mathematik zu Nutze gemacht. Forscher haben bei ihren Ausgrabungen Tontafeln mit mathematischen Rechnungen gefunden. Als sie die Rechnung versuchen, nachzuvollziehen, sind sie beinahe vom Glauben abgefallen.

Forscher entdecken ersten Rechenfehler der Menschheit

Auf der Tontafel befanden sich keine mythologischen Überlieferungen oder Anpreisungen gegenüber einem König. Vielmehr handelte es sich bei den Schriftzeichen um Zahlen aus dem Steuer- und Rechnungswesen. Forscher bemerkten in dem Zusammenhang jedoch einen Rechenfehler in den Aufzeichnungen der, wie sich rausgestellt hat, der erste Rechenfehler der Menschheit gewesen sein soll.

++ Tiefsee-Forscher stoßen auf mysteriöse goldene Kuppel – „Können sie nicht identifizieren“ ++

Bei dem Zusammenzählen der Gerstenmenge für eine Brauerei soll sich vor rund 5.000 Jahren jemand verrechnet haben – auf einer Tontafel. Über welche mathematischen Fähigkeiten die Menschen in vergangenen Zeiten verfügt haben, ist teilweise schwer zu rekonstruieren. Die ersten eindeutigen Aneinanderreihungen der Zahlen, die komplizierte Berechnungen zeigen, befinden sich auf den mesopotamischen Tontafeln.

Weitere Themen:

Wer sich in der heutigen Zeit verrechnet, kann seinen Fehler schnell wegradieren und ausbessern. Fehler auf einer Tontafel lassen sich hingegen nicht so schnell verschleiern. Zum Glück, denn die unglaubliche Entdeckung der Forscher darüber, dass der erste Rechenfehler der Menschheit im Zusammenhang mit Bier entstanden ist, ist auf jeden Fall eine Erzählung wert.