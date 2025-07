Flugzeug mit 49 Passagieren abgestürzt ++ Verfahren gegen Airline eingeleitet

Große Sorge um ein Passagierflugzeug mit rund 50 Menschen an Bord. Wie RTL berichtet, haben Fluglotsen in Russland den Kontakt zu einer Passagiermaschine des Typs Antonow An-24 verloren. Eine Suchaktion sei bereits in vollem Gange, so der Gouverneur der Region am Donnerstag (24. Juli 2025).

Jetzt hat sich ein böser Verdacht bestätigt: Das russische Passagierflugzeug der Airline Angara soll im Osten des Landes abgestürzt sein. Dies wurde nun vom russischen Zivilschutz bestätigt.

Flugzeug mit 49 Menschen an Bord stürzt ab

Das Flugzeug soll nach dem Absturz in Flammen aufgegangen sein. Ein Helikopter entdeckte den brennenden Flugzeugrumpf 15 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Einsatzkräfte mussten sich durch Moor und Taiga kämpfen, um zum Wrack zu gelangen.

Laut Gouverneur Wassili Orlow seien 49 Menschen an Bord gewesen. Ob es Überlebende gibt, ist aktuell nicht bekannt. Die Befürchtung liegt jedoch nah, dass alle Insassen tot sein könnten. Die russische Staatsanwaltschaft hat bereits ein Strafverfahren eingeleitet – wegen möglicher Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften.

Uralt-Flugzeug aus den 60ern

Die Maschine der sibirischen Fluggesellschaft Angara sei von Blagoweschtschensk auf dem Weg zu seinem Zielort Tynda gewesen, einer Stadt in der Region Amur an der Grenze zu China. An Bord sollen sich auch Kinder befunden haben.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um ein Uralt-Modell. Die Serie An-24 wurde Anfang der 60er produziert, das Flugzeug selbst soll 50 Jahre alt sein. Es war jedoch noch bis 2036 lizenziert. Ob dies zu dem Unglück geführt hat, ist nicht bekannt. Ob es ein Defekt an der Maschine war oder ein anderer Grund – das wird sich noch zeigen. Die Crew hatte zumindest keine Probleme gemeldet, bevor das Flugzeug vom Radar verschwand.

Zuletzt verzeichnet der russische Luftfahrtsektor einen Negativ-Trend, die Flugzeugflotte veraltet zusehend. Seit 2022 haben viele westliche Länder Lieferung von Flugzeugen und Ersatzteilen nach Russland verboten – aufgrund von Sanktionen nach Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Folge sind zunehmend ältere Maschinen, die im Einsatz sind. Ersatzteile bekommt man von ausrangierten Flugzeugen. (mit dpa und afp)