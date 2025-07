Flugzeug stürzt auf Schule in Bangladesch ++ 16 Tote, über 100 Verletzte

Ein Militärjet stürzte am Montagnachmittag auf ein Schulgelände in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Nach Angaben der „DPA“ starben dabei mindestens 16 Menschen.

Mehr als 100 Personen erlitten Brandverletzungen und befinden sich in Krankenhäusern. Viele Kinder befanden sich während des Vorfalls in der Milestone School and College. Die Auswirkungen sind erschütternd. Doch was genau ist passiert?

Flugzeug stürzt auf Schule in Bangladesch

Laut Berichten einheimischer Medien krachte das Flugzeug am Nachmittag gegen ein Schultor und fing Feuer. „Direkt nach dem Einschlag sah ich einen Feuerball“, sagte ein Augenzeuge. Der Pilot des Jets gehört laut der Zeitung „The Daily Star“ zu den Todesopfern. Es handelte sich um einen F-7-Trainingsjet aus China.

Interimsregierungschef Muhammad Yunus zeigte sich in den sozialen Medien tief betroffen. Er sprach von einem „herzzerreißenden Unfall“ und kündigte staatliche Unterstützung an. Auch in Bangladesch sorgt der Vorfall für Entsetzen. Die Regierung will die Ursache des Absturzes untersuchen und den Betroffenen helfen.

Zahlreiche Kinder verletzt

Das Unglück ereignete sich in einer belebten Schule, was die Zahl der Opfer und Verletzten in Bangladesch erhöhte. Viele Kinder kämpften mit schweren Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Verletzten umgehend in umliegende Krankenhäuser. Die Ursache für den Absturz bleibt weiterhin unklar. Bangladesch steht auch in der internationalen Aufmerksamkeit.

