Flughafen: Strenge Regel für Passagiere – dein Gepäck ist jetzt deine kleinste Sorge

Bis man endlich im Flieger in Richtung Urlaub sitzt, muss man zunächst noch das ganze organisatorische Chaos am Flughafen abwickeln. Für einige Reisende birgt das absolutes Stresspotenzial.

Habe ich noch unerlaubte Gegenstände in meiner Tasche übersehen? … Hoffentlich werde ich nicht von der Security rausgezogen, das ist immer so unangenehm … Bin ich auch am richtigen Gate?… Oder der Klassiker: Habe ich mein Gepäck korrekt gewogen? Schließlich will hier niemand unbewusst gegen die Regeln verstoßen und den Betrieb aufhalten.

Doch eine Airline macht nun Ernst – und führt gerade beim Thema „Gewicht“ eine neue Regelung ein, die den Flughafen-Trip für einige Passagiere nur noch stressiger machen könnte.

Flughafen: Nicht nur der Koffer muss auf die Waage

Denn jetzt geht es nicht mehr nur darum, wie viel Kilo dein Gepäck auf die Waage bringt – sondern auch darum, wie viel du selbst wiegst! Kein Scherz. Die Airline „Finnair“ – unschwer zu erkennen: Die nationale Fluggesellschaft Finnlands – sie will nun auch das Gewicht ihrer Passagiere checken, bevor diese das Flugzeug betreten.

Das soll aber zunächst alles auf freiwilliger Basis geschehen. Jeder Passagier DARF sich wiegen lassen. Es geht für Finnair nur darum, so viele Daten wie möglich über die tatsächliche Belastung ihrer Flugzeuge zu sammeln. Daraus lassen sich am Ende detailliertere Berechnungen über den Treibstoffverbrauch anstellen.

Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Billig-Airlines wie „Finnair“ haben nicht die größten Gewinnspannen, wie der „Mirror“ berichtet. Da kann es tatsächlich entscheidend sein, wie schwer ein Flugzeug ist und wie viel Treibstoff verbraucht wird, wenn es darum geht, ob ein Flug profitabel ist oder nicht.

Airline will Passagiere wiegen

Und allzu schlecht kommt das Passagiere-Wiegen offenbar gar nicht an. „Die Messungen haben diese Woche am Montag (5. Februar, Anm. d. Red.) am Flughafen Helsinki begonnen. Bislang haben mehr als 500 freiwillige Kunden an den Messungen teilgenommen“, teilte Finnair-Sprecherin Kaisa Tikkanen mit.

Auch die Sorge, dass Passagiere beim Wiegen vor den anderen Wartenden hinter ihnen bloßgestellt werden, sei unbegründet. Satu Munnukka ist Leiterin der Bodenabfertigung bei Finnair und versichert: „Nur der Kundendienstmitarbeiter, der an der Messstelle arbeitet, kann das Gesamtgewicht sehen, so dass Sie unbesorgt an der Studie teilnehmen können.“

„Bin zutiefst schockiert“

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf die Ankündigung von Finnair sind allerdings eher entrüstet. Ein User auf X (ehemals Twitter) beschloss sogar, „in nächster Zeit nicht mit Finnair zu fliegen.“ Andere Nutzer wurden noch deutlicher: „Finnair wird seine Passagiere künftig wiegen? Habe ich das richtig gelesen? Ich bin zutiefst schockiert! Und angewidert.“

Doch diesen Nutzern sei noch einmal gesagt: Das passiert alles auf freiwilliger Basis. Niemand wird auf eine Waage gezwungen.