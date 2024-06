Flughafen Köln/Bonn: Jetzt ist alles klar – Airport verkündet es selbst

Passagiere des Flughafen Köln/Bonn, aufgepasst! Der Airport hat es selbst verkündet. Schon bald wird es eine echte Neuheit geben.

Die Urlaubszeit ist im vollen Gange. Zahlreiche Menschen brechen derzeit in die wohlverdienten Ferien auf. Auch am Flughafen Köln/Bonn heben derzeit zahlreiche Flieger ab. Da kommt diese Nachricht nun umso passender.

Flughafen Köln/Bonn wird von neuer Fluglinie angesteuert

Der Flughafen Köln/Bonn wird schon bald von einer neuen Airline angeflogen werden! Die Fluglinie Marabu hat erst im April des vergangenen Jahres ihren Betrieb aufgenommen. Marabu ist eine Schwestergesellschaft von Condor. Jetzt wird sie schon bald am Flughafen Köln/Bonn zu finden sein.

Das gab der Airport auf Nachfrage von DER WESTEN bekannt. „Der Flughafen Köln/Bonn kann bestätigen, dass Marabu Airlines zum Winterflugplan 2024/2025 eine Basis am Standort plant. Details werden in nächster Zeit bekanntgegeben“, heißt es von einem Flughafen-Sprecher.

Das sagt die Airline dazu

Und auch die Airline selbst verkündet ihre Pläne. „Hamburg und München sind seit Gründung von Marabu wichtige Fixpunkte in unserem Streckennetz. Gemeinsam mit unserer Schwester-Airline Condor bieten wir ab Hamburg und München Verbindungen zu über 20 der schönsten Urlaubsdestinationen im Süden Europas“, heißt es.

Aktuell arbeite man am Winterflugplan 2024/2025 – auch da plane man mit Marabu-Flügen ab Hamburg. Flüge aus Süddeutschland wird Marabu im Winter 2024 voraussichtlich ab Nürnberg und Stuttgart anbieten, wie es heißt. „Darüber hinaus wird Köln ab Winter 24/25 als neue Basis das Streckennetz von Marabu ergänzen. Der Flugplan und das Streckennetz für Sommer 2025 stehen noch nicht final fest. Die derzeitige Planung sieht vor, neue Basen an weiteren Flughäfen in für Marabu interessanten Regionen zu eröffnen und den Fußabtritt von Marabu in Deutschland damit weiter zu vergrößern.“ Passagiere des Airports Köln/Bonn dürfen sich also auf eine neue Fluggesellschaft freuen!