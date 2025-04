Flughafen Mallorca: Mitarbeiter schlagen Alarm: „Ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Unfall passiert!“

Mit steigenden Temperaturen kündigt sich bei vielen auch die Lust auf Urlaub an. Besonders beliebt ist die spanische Insel Mallorca. Das liegt nicht nur an der Party-Möglichkeit am Ballermann, sondern auch an der Natur und den historischen Sehenswürdigkeiten.

Um auf die Insel zu kommen, werden die Urlauber jedoch zunächst einmal am Flughafen Palma de Mallorca landen müssen. Dort ist die Stimmung unter den Mitarbeitern aber gerade gar nicht gut, wie die „Ultima Hora“ berichtet.

Flughafen Mallorca: Deshalb schlagen Mitarbeiter Alarm

Demnach sollen am Freitag (4. April) 30 Flughafenmitarbeiter am Flughafen Palma de Mallorca gestreikt haben. Grund dafür seien Sicherheitsrisiken, welche wohl aufgrund von Bauarbeiten herrschen. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Unfall passiert“, wird die Gewerkschaft CCOO gegenüber des spanischen Portals „Ultima Hora“ zitiert.

+++ Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Ekel-Tiere übernehmen Strand – Touristen wird ganz anders +++

An dem Flughafen von Mallorca sollen angeblich ungesicherte Löcher, die bis zu sechs Meter tief sind, herabfallende Deckenteile sowie Staub- und Rauchentwicklungen herrschen, die das Atmen erschweren. Auch ein „unerträglicher Lärmpegel“ soll es dort geben. Doch was sagt der Flughafenbetreiber zu den Vorwürfen?

+++ Passend dazu: Urlaub auf Mallorca hochgefährlich – Monsterwellen nehmen Kurs auf Küste +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das sagt der Flughafenbetreiber

Nach Angaben der „Ultima Hora“ nimmt der Flughafenbetreiber AENA die Situation am Flughafen wohl ganz anders wahr. Demnach habe man sich um alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen gekümmert. Die Bauarbeiten, die besonders viel Lärm machen, führe man zudem Nachts durch. Das hilft aber wohl nur all denjenigen, die genau dann nicht arbeiten.

Auch interessant:

So oder so, sieht der Betreiber ein: „Alle Bauarbeiten dieser Größenordnung sind für Passagiere und Mitarbeiter nicht angenehm.“ Dementsprechend sollte man sich auch bei einem geplanten Urlaub auf ein weniger entspanntes Erlebnis am Flughafen von Mallorca gefasst machen. Zudem kann es nicht schaden, besondere Vorsicht walten zu lassen.