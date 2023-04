Flughafen Frankfurt: Zwei Leichen und ein toter Hund in Parkhaus entdeckt – erschreckende neue Details bekannt

Schock-Fund am Flughafen Frankfurt! In einem Parkhaus am Airport entdeckte ein Passant in der Nacht zu Freitag (31. März) eine Leiche. Wenig später wurde noch ein weiterer Toter gefunden. Dabei soll es sich nach ersten Ermittlungen um eine 50-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann handeln.

Beide Personen kamen durch Schüsse ums Leben. Die genauen Todesumstände der beiden Personen ist nach wie vor noch nicht bekannt. Doch die Polizei hat einen ersten Verdacht geäußert, wie es zu den beiden Todesfällen am Flughafen Frankfurt habe kommen können.

Flughafen Frankfurt: Polizei äußert schlimmen Verdacht

Gegen 3 Uhr soll ein Zeuge zunächst nur die Frauenleiche auf der Ebene 1 gefunden haben, wie „Bild“ zuerst berichtete. Erst die Ermittler fanden bei der Untersuchung des Tatorts dann den toten Mann. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, sollen beide Leichen auf dem Boden eines Parkhauses am Flughafen Frankfurt gelegen haben.

Noch ist laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) nicht bekannt, wie es zu den beiden Todesfällen kommen konnte. Allerdings hat die Polizei bereits einen ersten Verdacht geäußert: Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte, bei welcher der Mann aus Hamm (NRW) als Täter gelte.

Darauf würde eine Schusswaffe hindeuten, die bei der Leiche des Mannes im Parkhaus des Flughafens Frankfurt gefunden wurde. Dabei könnte es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln, mit der der 47-Jährige zunächst die Frau und dann sich selbst tötete. (mit dpa)

Hund tot in Auto gefunden

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag (2. April) auf Nachfrage von dieser Redaktion bestätigte, wurde im Auto des Mannes auch ein toter Hund gefunden. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Vierbeiner sowie sich seine mutmaßliche Partnerin und anschließend sich selbst ebenfalls erschossen hat.

Doch das Motiv sowie der genaue Tathergang sind auch wenige Tage nach dem schrecklichen Fund noch unklar. Die Frankfurter Mordkommission hat den Fall übernommen und ermittelt auf Hochtouren.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.