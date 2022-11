Flughafen BER: Betrieb eingestellt – so geht es jetzt weiter

So hatten sich Flugreisende am Flughafen BER ihren Start in den Urlaub am Donnerstag (24. November) sicher nicht vorgestellt! Aufgrund einer Protestaktion von Klimaaktivisten wurde der Betrieb am Hauptstadtflughafen BER vorerst eingestellt.

Die Aktivistengruppe, die unter dem Namen „Letzte Generation“ bekannt ist, hat ihre Ankündigungen jetzt auch am deutschen Airport wahr gemacht. Gleich an zwei Stellen haben sie am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr das Flughafengelände gestürmt. Zunächst hatte der Flughafen laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) keine Einschränkungen für Fluggäste gemeldet. Doch plötzlich sei die Lage eskaliert.

Flughafen BER: Polizei im Einsatz

Auf Twitter konnte man das Spektakel, mit dem dem die Klimaaktivisten für Aufsehen sorgten, live mitverfolgen. Gegen 16 Uhr hatten die Demonstranten die Zäune des Geländes zerstört und sich auf der Nord- und Südseite des Hauptstadtflughafens Zutritt zum Gelände verschafft. Zunächst erschien noch alles harmlos.

Die Aktivisten hielten infolge Banner in die Kamera und sprachen über ihre Motive für die Stürmung des Flughafens. Live konnten die Zuschauer dann aber auch mitverfolgen, wie sich plötzlich einige Personen am Boden festklebten. Die Flughafenmitarbeiter entschieden sich dazu, die Polizei zu alarmieren.

Nur zehn Minuten nach Beginn der Protestaktion rückten die Beamten dann mit Blaulicht und Sirenen an. Der Einsatz dauere derzeit noch an.

Flughafen BER: Pisten werden gesperrt

Die Betreiber des Flughafens BER hatten es hinausgezögert, doch gegen 17.20 Uhr überbrachten sie zahlreichen Reisenden dann die Hiobsbotschaft: Beide Pisten des Hauptstadt-Airports müssen vorerst gesperrt werden, der Flugbetrieb wird erst mal eingestellt. Wie lange der Einsatz noch andauern wird und wie lange Passagiere vom Flughafen BER nicht abheben können, ist derzeit noch nicht bekannt.

