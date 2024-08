Flughafen Düsseldorf: Besucher vermissen beliebten Service – jetzt gibt es neue Hoffnung

Es sind mittlerweile Jahre ins Land gegangen und noch immer gibt es keine Neuigkeiten vom Flughafen Düsseldorf. Die nächste Hochsaison ist aktuell im vollen Gange, die Sommerferien in NRW laufen auf Hochtouren. Wie schön wäre es doch, wenn die Besucher jetzt wieder in den Genuss eines einst so geschätzten Service kommen könnten…

Da kommt wie aus dem Nichts die News herein geflattert – und die kommt vom Flughafen Düsseldorf-Chef persönlich. Jetzt macht Lars Redeligx den Wartenden wieder Hoffnung.

Flughafen Düsseldorf: Neues zur Besucherterrasse

Seit Jahren schon warten die Besucher darauf, dass die Besucherterrasse wiedereröffnet. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist sie geschlossen, doch nach vier Jahren fehlt den Gästen am Airport nun die Geduld. Der Unmut wächst. Planespotter, Besucher mit Kindern – sie alle würden sich freuen, wenn der Flughafen endlich die Ankündigung heraushauen würde, dass die einst so beliebte Terrasse wieder begehbar ist.

Dem Airport ist durchaus bewusst, dass das Interesse daran seitens der Besucher groß ist. Doch lässt er die Wartenden weiterhin zappeln. Nachdem der Flughafen-Chef notwendige bauliche Veränderungen vorgeschrieben hatte, hat sich allerdings bisher nicht viel getan. Noch immer arbeite man an einem Besucherkonzept, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN Mitte Juli (>>hier geht’s zum Bericht). Doch jetzt scheint endlich Fahrt in die Angelegenheit zu kommen.

Flughafen Düsseldorf: Chef bleibt Geheimniskrämer

Wie die „Rheinische Post“ jetzt berichtet, soll sich der Flughafen-Chef Lars Redeligx am Donnerstag (1. August) erstmals konkreter geäußert haben. So sei der Plan, 2025 peu à peu einzelne Besucher auf die Terrasse zu lassen. In welchem Rahmen und Umfang das passieren soll, steht offenbar noch nicht fest.

Allerdings erwähnte er auch Pläne, ebenfalls die alte Terrasse am Fernbahnhof wieder öffnen zu wollen, wenn auch nur an ausgewählten Tagen. Das dürfte überraschen, gilt sie unter Insidern schon als „Lost Place“. Zu der Frage, wann das alles passieren soll, sagt Redeligx höchst geheimniskrämerisch: „Lassen Sie sich überraschen“.