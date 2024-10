Florida-Hurrikan vertreibt Millionen Menschen – plötzlich treiben SIE in Häusern ihr Unwesen

Millionen Menschen sind seit Stunden ohne Strom, viele Straßen sind überflutet und in den Notunterkünften bangen die Leute um ihr Hab und Gut. Der Grund dafür? Hurrikan „Milton“. Der Sturm zerstörte nicht nur Häuser, Kultureinrichtungen und Pflanzen aller Art, sondern brachte auch Menschen in Lebensgefahr.

Und nun? Nach langem Bangen und Zittern kommt das nächste Ungeheuer um die Ecke – viele Millionen Personen sind (wieder) in Gefahr.

Nach Hurrikan „Milton“: Gefahr lauert im Wasser

Seit mehreren Stunden drohen vor allem an der Westküste Floridas Sturmfluten mit extremen Windgeschwindigkeiten und Regenmengen. Zum Glück wurde „Milton“ inzwischen auf Stufe 2 herabgestuft, was immer noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 km/h bedeutet. Doch die Katastrophe ist noch lange nicht vorbei. Denn nach dem Sturm ist vor den Wassermassen, warnte jetzt, laut der Tagesschau, die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA gegenüber CNN.

So betont Deanne Criswell: „Auch wenn der Wind, die Sturmstärke nachlässt, die Gefahren lassen nicht nach. Der Regen intensiviert sich jetzt, die Sturmfluten halten an. Bleiben sie drinnen, so gut geschützt und sicher wie möglich.“ Und all das Wasser flutet nicht nur zerstörtes Inventar in die Häuser, sondern auch eine weitere Bedrohung. Die Rede ist von Alligatoren!

Alligatoren-Sichtungen: Schock und Humor

Viele User posten inzwischen Videos, auf denen die gefährlichen Tiere nicht nur auf der Straße, sondern auch in ihren Wohnungen zu sehen sind. „Pass auf dich auf!“, schrieb etwa ein Nutzer zu einem Video (HIER könnt ihr den Clip sehen), auf dem ein großer Alligator zu sehen war. Doch trotz der Gefahr nehmen es einige X- (früher „Twitter“-) Mitglieder mit Humor. So schrieb einer zu einem Video: „Habe ein neues Haustier.“ HIER sehr das Video dazu.

Bei allem Humor ist jedoch Vorsicht geboten: Alligatorbisse enthalten zwar kein Gift, können aber schwere Verletzungen verursachen. Es bleibt nur zu hoffen, dass alle Katastrophen bald überstanden sind und die Menschen wieder sicher in ihre Stadt zurückkehren können.