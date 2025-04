Neuer gesetzlicher Feiertag! Millionen Deutsche können sich HIER freuen

2025 gibt’s für Millionen Menschen in Deutschland einen großartigen Grund zum Feiern – und das mitten im Frühling! Denn am 8. Mai wird in einem Bundesland ein zusätzlicher Feiertag gefeiert.

Bist du unter den Glücklichen, die sich auf einen freien Tag freuen können?

HIER wird der 8. Mai zum Feiertag

Die Rede ist von Berlin. Normalerweise ist die Hauptstadt nicht gerade als Feiertagsparadies bekannt. Während in anderen Bundesländern die Feiertags-Liste prall gefüllt ist, bleibt Berlin traditionell eher zurückhaltend. Seit der Streichung des Buß- und Bettages 1995 gab es hier nur neun gesetzliche Feiertage pro Jahr.

Doch die Stadt hat sich mittlerweile gesteigert: 2017 gab es erstmals den Reformationstag als Feiertag, und seit 2019 wird auch der Weltfrauentag am 8. März gefeiert. Jetzt steht 2025 der nächste besondere Feiertag in den Startlöchern!

Denn am 8. Mai 2025 gibt es in Berlin zum ersten Mal den „Tag der Befreiung“ als arbeitsfreien Feiertag. Der Tag soll an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnern und an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945. In vielen europäischen Ländern wird dieser Tag schon lange gefeiert – und nun bekommt er auch in Berlin seinen verdienten Platz im Kalender.

Brückentag 2025: Feiertag in Berlin fällt auf einen Donnerstag

Und es wird noch besser: Der 8. Mai 2025 fällt auf einen Donnerstag. Wer clever ist, nimmt sich den Freitag, den 9. Mai, als Brückentag und genießt ein superlanges Wochenende.

Trotz dieses einmaligen Feiertags bleibt Berlin allerdings hinter den großen Feiertags-Hochburgen zurück. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es 12 Feiertage im Jahr, während Berlin mit elf Feiertagen in die Ränge kommt. In anderen Bundesländern sieht es nicht viel besser aus: Auch in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland gibt es nur elf Feiertage.

