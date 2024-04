Europapark Rust: Jetzt ist alles klar! Besuchern wird angst und bange – „Übel“

Frühlingszeit ist Freizeitpark-Zeit! Viele Betreiber haben ihre Türen schon längst wieder für Besucher geöffnet. So etwa das Phantasialand (NRW). Im Europark Rust sind ab Freitag (26. April) die zahlreichen Achterbahnen und viele andere Attraktionen wieder offiziell geöffnet.

Doch schon jetzt gibt der Europark Rust erste Einblicke. Denn über den Winter hinweg hat sich einiges in dem Themenpark in Baden-Württemberg getan. Eines der diesjährigen Highlights verspricht die neue Achterbahn mit dem klangvollen Namen „Voltron Nevera“ zu werden. Beim Anblick eines neuen Videos bekommen es Besucher jetzt allerdings mit der Angst zu tun. Was steckt da nur dahinter?

+++ Europapark Rust sorgt für Klarheit – „Wird hart“ +++

Europapark Rust legt die Karten auf den Tisch

Der Europapark hat am Dienstag (23. April) ein Video von seiner neuen Achterbahn geteilt. Dazu heißt es bei Facebook: „Entdeckt jetzt schon Voltron Nevera powered by Rimac mit unserem allerersten Onride-Video der neuen Achterbahn, bevor sie am Freitag, dem 26. April, eröffnet wird!“

Auch interessant: Europapark Rust: Besucher nach Ankündigung auf 180 – „Zerstören den Park komplett“

Schon am Donnerstag (25. April) haben Jahreskarten-Besitzer vor offiziellem Start die Möglichkeit, die neue Bahn auf Herz und Nieren zu prüfen. Viele Besucher können es jetzt schon kaum erwarten, die „Voltron Nevera“ in Action zu erleben. „Sieht mega aus“, kommentiert etwa eine Besucherin. „Oh, danach hab ich keine Stimme mehr! Das weiß ich jetzt schon“, befürchtet eine andere. Anderen wird allein beim Video aber schon angst und bange.

Besucher in Sorge! „Jetzt schon Schiss“

Denn das Video zeigt auch: Auf der neuen Achterbahn wird es ganz schön zur Sache gehen. Gerade der Start dürfte schon eine große Überwindung werden, ist sich ein Besucher sicher: „Der Start macht mir Sorgen, direkt nach oben in ’nen Loop rein, kenne ich vom Gefühl her nicht und stell’s mir nicht so angenehm vor.“

Anderen wird schon beim Anschauen des Videos ganz anders. „Junge, Junge, mir wird schon beim Video übel, aber ist schon mega, was ihr da gebaut habt“, kommentiert so etwa ein Besucher. Auch ein anderer wird schon jetzt von Nervosität gepackt! „Ach du heiliger … ich hab jetzt schon Schiss davor.“ Wie das Fazit der Europark-Besucher nach dem Live-Test der Achterbahn ausfallen wird, bleibt abzuwarten.