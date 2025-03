Europa-Park: Verkaufsstopp kurz nach Saison-Beginn! Besucher geraten unter Druck

Die neue Saison im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) hat begonnen. Action-Fans können sich auf zahlreiche Attraktionen wie Achterbahnen, Wasserbahnen und Themenfahrten sowie auf verschiedene Shows freuen.

Doch es gibt auch einen Wermutstropfen: Obwohl die Saison gerade erst gestartet ist, werden Besucher des Europa-Parks jetzt bereits durch einen Verkaufsstopp ziemlich unter Druck gesetzt.

Europa-Park setzt Besucher unter Druck

In einem Facebook-Post kündigt der Europa-Park an, dass man sich darüber freue, dass viele Besucher den Park bereits regelmäßig als ResortPass-Besitzer besuchen. Ein ResortPass ist eine Jahreskarte, die Besuchern Vorteile verspricht. Sie können sich zwischen dem Silber- und dem Gold-Angebot entscheiden.

+++ Europa-Park ändert beliebten Bereich – Besucher fassungslos: „Absolute Fehlentscheidung“ +++

Als Besitzer eines ResortPass Silber erhält man laut Website „kostenlosen Zugang zum Europa-Park“. In Verbindung mit einer Übernachtung in einem Erlebnishotel hat man zudem an allen Übernachtungstagen uneingeschränkten Zugang zum Park. Für die Jahreskarte zahlen Besitzer allerdings bis zu 295 Euro. Wer den ResortPass Gold hat, erhält weitere Vorteile, muss allerdings auch bis zu 475 Euro zahlen. Jetzt setzt der Freizeitpark all diejenigen unter Druck, die an einem der beiden Angebote Interesse haben.

+++ Movie Park: Kurz vor Saison-Eröffnung geht die Nachricht um – Besucher flippen aus +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

DAS müssen Besucher wissen

Auf Facebook heißt es konkret: „Die Nachfrage ist sogar so groß, dass das zur Verfügung stehende Kontingent in Kürze erschöpft sein wird, weshalb wir allen Interessierten empfehlen, sich ihre ResortPass Jahreskarte so schnell wie möglich zu sichern!“ Zusätzlich gibt der Freizeitpark einige Hinweise.

Hier mehr lesen:

Der Europa-Park verkündet in den Kommentaren, dass der Verkaufsstopp nur den Neuverkauf von der ResortPass-Jahreskarte betrifft. Wer das Angebot noch nicht nutzt, muss also schnell sein. Auf der Website wird bei beiden Pässen bereits angezeigt, dass nur noch eine „geringe Verfügbarkeit“ besteht. Diejenigen, die bereits einen gültigen ResortPass haben, sollen hingegen meist die Möglichkeit haben, ihn zu verlängern. Das gilt auch dann, wenn die Pässe eigentlich bereits ausverkauft ist.