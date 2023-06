Euro: Experte verrät – DIESE Münzen bringen besonders viel Geld

Ein kleines Vermögen in Form einer einzelnen Euro-Münze – das wäre doch ein Traum. Für den ein oder anderen Sammler oder Glückspilz kann sich der sogar erfüllen!

Ob eine Euro-Münze wirklich etwas wert ist, ist nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Manchmal braucht es auch den eines Experten wie Michael Becker, dem 1. Vorsitzender des Berufsverbands des Deutschen Münzenhandels. Im Interview mit unserer Redaktion gibt er Tipps, woran du besondere Münzen erkennst.

DAS macht Euro-Münzen besonders wertvoll

Wie viel eine Münze wert ist, lässt sich anhand verschiedener Faktoren herausfinden, beginnt der Experte. Dazu zählt zum einen wie viele Exemplare es davon gibt, wie gut das Material und die Prägung noch aussehen und je nachdem auch, ob sie aktuell beliebt unter Sammlern ist.

Faktoren für Wertigkeit von (Euro-)Münzen:

Auflage

Aktuelles Vorkommen auf dem Münzmarkt

Erhaltung

Metallwert

Aktuelle Trends

Man muss dazu allerdings sagen, dass der Metallwert bei Euro-Münzen sehr niedrig und daher eher uninteressant ist. Zwar seien die Herstellungskosten bei den 1- bis 5-Cent-Münzen höher als der Nennwert. Entgegen allgemeiner Annahme sind diese allerdings nicht vollends aus Kupfer, sondern nur mit dem wertvollen Metall beschichtet, erklärt der Experte. Bei Gold- oder Silbermünzen sieht es natürlich schon ganz anders aus.

Kann der Wert noch steigen?

„Das ist nicht pauschal vorhersagbar und kommt auf das jeweilige Stück an“, antwortet Becker auf die Frage, ob Münzen mit der Zeit noch kostbarer werden können. „Es kann alles noch im Wert steigen.“ Darum würde der Verbandsvorsitzende auch nicht pauschal empfehlen, gefundene oder erstandene Münzen gleich wieder zu verkaufen.

„Wenn sie mit dem Geld was Sinnvolles anfangen können, dann würde ich sie verkaufen“, rät er. Ansonsten solle man die Münzen lieber behalten, als den Erlös auf dem Sparbuch versauern zu lassen. Auch wenn die Zinsen zurzeit wieder steigen. Münzen ausschließlich aus Anlagegründen zu kaufen, fände der Experte allerdings „schwierig“. Denn: „Es sollte in erster Linie ein Hobby sein, denn der Gewinn ist nicht garantiert.“ Eine Kombination von Hobby und Anlage hält der Experte für die geeignete Kombination.

Euro-Münzen verkaufen – das A und O

Solltest du aber doch einmal deine Sammlung oder auch nur ein Einzelstück verkaufen, dann würde der Experte die Mitglieder des Münzhändlerverbandes empfehlen. Die könnten auch am Telefon oder per E-Mail beraten, falls es kein Ladengeschäft in der Nähe gibt. Grundsätzlich gilt aber für den Verkauf wie auch für den Ankauf: „Besser beim Händler als im Internet“.

Da kann Becker nur den Fachhändler empfehlen. Vor allem bei Kleinanzeigen würde er aufpassen. „Die Gegenseite kann viel erzählen“, weiß der Experte. Und wenn man dann seine Sammlung vorzeigt, „picken sie sich das Beste raus und lassen den Kunden mit dem Rest zurück“. Zudem gibt es hier für den Ankauf keine Garantie und kein Rücknahmerecht – die gibt es nur beim Kauf beim Händler.