Euro: Besondere Münze im Umlauf – ihr Wert haut alle aus den Socken

Immer wieder erleben besondere Euro-Münzen eine enorme Wertsteigerung. Mit ein bisschen Glück findet man eine dieser Münzen und kann damit gutes Geld verdienen.

Auch jetzt sind wieder besondere Münzen im Umlauf. Und der Wert haut wirklich alle aus den Socken. Das sind die Hintergründe.

Diese Zwei-Euro-Münzen sorgen für Aufregung

Münzen können aufgrund eines bestimmten Designs oder auch aufgrund von Fehlprägungen um ein Vielfaches mehr wert sein als der Betrag, der auf der Münze steht. Daher sind Sammler immer auf der Suche nach besonderen Münzen. Laut „Wa“ sind derzeit Zwei-Euro-Münzen aus Spanien im Umlauf, die „besonders“ aussehen. Nur haben die Münzen einen Wert, der gleich null ist.

Hintergrund ist, dass die spanische Polizei eine Geldfälscher-Bande zerschlagen hat. Die Bande soll in ganz Europa gefälschte Zwei-Euro-Münzen in den Umlauf gebracht haben. Insgesamt sind so fast 500.000 Stück auf den europäischen Markt gebracht worden. Ihren Sitz hatte die Fälscherwerkstatt im spanischen Toledo. Die Zerschlagung der Fälscherwerkstatt sei laut Polizei „die wichtigste der vergangenen zehn Jahre in Europa“.

Euro: So erkennst du die gefälschten Münzen

Verbraucher müssen sich aber keine Sorgen machen, wenn sie in Zukunft mit Zwei-Euro-Münzen zahlen. Trotzdem sollte man einen genauen Blick auf die Münzen werfen. „Um Fälschungen von echten Münzen unterscheiden zu können, braucht man kein Münzfachmann zu sein“, so die Deutsche Bundesbank. Auf folgenden Hinweise sollte dabei geachtet werden:

Farbe und Beschichtung sind verschieden: Fälschungen unterscheiden sich farblich häufig von echten Münzen. Oft sind sie fleckig, weil die Beschichtung abnutzt und das andersfarbige Grundmaterial durchschimmert. Das sieht man vor allem an den erhabenen Stellen der Münze.

Magnettest: Der Mittelteil einer Zwei-Euro-Münze ist aufgrund eines speziellen Sicherheitsmaterials leicht magnetisch. Daher werden echte Münzen von einem Magneten leicht angezogen, aber fallen bei leichtem Schütteln auch wieder vom Magneten ab. Der äußere Münzring ist dagegen nicht magnetisch. Eine gefälschte Münze ist hingegen gar nicht magnetisch oder wird stark von einem Magneten angezogen. Dann ist auch häufig das Material des Münzrings magnetisch.

Die spanische Polizei spricht zwar von „hoher Qualität“ bei den gefälschten Münzen, aber trotzdem sollten Verbraucher die spanischen Exemplare schnell erkennen können.