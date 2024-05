Neue deutsche Euro-Münze im Anflug – der Grund ist extrem bedeutend

Immer wieder kommen neue deutsche Euro-Münzen in den Umlauf, die besonders bei leidenschaftlichen Sammlern heiß begehrt sind. Doch nicht nur der eigentliche Wert der Münze ist besonders, sondern auch das, was hinter dem Münzsymbol steckt.

Die Rede ist von einer 20-Euro-Sammlermünze, die auf den ersten Blick eher wie Spielzeuggeld aussieht. Im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Geldstücken ist sie komplett silbern. Und aufgepasst! Auch wenn das Aufkommen der Münze im alltäglichen Zahlungsverkehr sehr selten ist, wird sie im Inland als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt.

Allerdings ist das seltene Stück aufgrund seiner eigentlichen Bedeutung so wertvoll, dass wohl kaum einer sie für einen Supermarkt-Einkauf aus den Händen geben würde. Hättest du die Bedeutung auf den ersten Blick erkannt?

Euro-Münze erinnert an wichtiges Dokument

Im Jahr 1949 ist das Grundgesetz in Kraft getreten. Ein Begriff, der dem ein oder anderen aus dem Geschichtsunterricht bekannt ist und die verfassungsrechtliche Grundlage unserer staatlichen Organisation bildet. Demokratie, Freiheit und ein funktionierendes rechtliches System – all das konnte in den vergangenen Jahrzehnten alleine auf Grundlage des Grundgesetztes Schritt für Schritt aufgebaut werden. Kein Wunder also, dass dies ein Anlass für eine besondere 20-Euro-Münze ist.

„75GG“ – Diese Ziffern und Buchstaben sind auf der neuen deutschen Euro-Münze zu sehen. Sie stehen für „75 Jahre Grundgesetz“ und erinnern daran, dass sich im Mai 2024 das Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes zum 75. Mal jährt. Die deutsche Euro-Münze soll allerdings nicht nur erinnern, sondern auch auf die dauerhafte Erfolgsgeschichte des Verfassungsdokumentes aufmerksam machen.

Am 23. Mai 2024 gibt das Bundesministerium die Finanzen heraus. Wer eine der 20-Euro-Sammlermünzen „75 Jahre Grundgesetz“ ergattern will, der sollte sich beeilen, denn die besonderen Stücke sind rar.