Neue deutsche Euro-Münze kommt – das Wahrzeichen darauf erkennen die wenigsten

Die Menschen in Deutschland dürfen sich auf neue Euro-Münzen freuen. Allerdings werden viele Menschen wohl zunächst nicht erkennen, was auf den neuen Münzen abgebildet ist.

Seit 2006 erscheint jedes Jahr eine neue Ausgabe von 2-Euro-Gedenmünzen aus der Serie „Bundesländer“. In jedem Jahr wird jenem Bundesland eine Ausgabe gewidmet, das gerade die Präsidentschaft im Bundesrat innehat. So zierte die erste Ausgabe der Münz-Serie zu Ehren Schleswig-Holsteins das Holstentor. In den anschließenden Jahren folgten Münzen mit dem Kölner Dom oder der Paulskirche in Frankfurt.

Neue 2-Euro-Münze im Anmarsch

Nachdem die Münzen aus der Serie „Bundesländer“ bislang stets Gebäude abgebildet hatten, geht man ab diesem Jahr neue Wege. Was schon vor einiger Zeit bekanntgegeben wurde: Ab Januar 2024 gelangen 2-Euro-Münzen in den Umlauf, die den berühmten Königsstuhl auf Rügen abbilden.

Und jetzt steht fest: Auch in diesem Jahr wird die neue 2-Euro-Münze aus der Bundesländer-Serie eine Landschaft abbilden. Allerdings werden viele Menschen vermutlich nicht gleich wissen, um welche Landschaft es dabei geht.

2-Euro-Münzen der Serie „Bundesländer“:

2005/06: Schleswig-Holstein – Holstentor

2006/07: Mecklenburg-Vorpommern – Schweriner Schloss

2007/08: Hamburg – St. Michaeliskirche

2008/09: Saarland – Ludwigskirche Saarbrücken

2009/2010: Bremen – Rathaus und Roland

2010/11: NRW – Kölner Dom

2011/12: Bayern – Schloss Neuschwanstein

2012/13: Baden-Württemberg – Kloster Maulbronn

2013/14: Niedersachsen – St. Michaelis-Kirche Hildesheim

2014/15: Hessen – Paulskirche Frankfurt

2015/16: Sachsen – Zwinger Dresden

2016/17: Rheinland-Pfalz – Porta Nigra in Trier

2017/18: Berlin – Schloss Charlottenburg

2018/19: Berlin – Bundesratsgebäude

2019/20: Brandenburg – Schloss Sanssouci

2020/21: Sachsen-Anhalt – Magdeburger Dom

2021/22: Thüringen – Wartburg

Saarschleife ziert 2-Euro-Münze

Weil das Saarland ab November 2024 für ein Jahr die Bundesrats-Präsidentschaft übernimmt, hat man sich für ein Wahrzeichen des Saarlandes entschieden: die Saarschleife. Sie ist eine berühmte Flussbiegung bei Mettlach und gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes.

2-Euro-Münze für 1.000 Euro gehandelt

