2-Euro-Münze ist hunderte Euro wert – diese Details sind entscheidend

2-Euro-Münze sind in Normalfall genau das wert: 2 Euro. Doch gibt es auch Ausnahmen. Gedenkmünzen zum Beispiel. Diese werden nur in limitierte Ausführung geprägt und für einen höheren Preis verkauft, landen aber in der Regel auch nicht im Umlauf, weil sie bei Sammlern wohlbehütet im Schrank liegen.

Doch sogenannte Fehlprägungen können sich selbst in deinem Portemonnaie verstecken. Ein genauerer Blick auf die 2-Euro-Münzen darin kann sich demnach lohnen. So zum Beispiel bei diesem Geldstück.

2-Euro-Münze: Es geht um die Sterne

Aus zwei mal eben 700 Euro machen? Das kann ganz schnell gehen, wenn man die richtige Münze in der Sammlung hat. In diesem Fall handelt es sich sogar um eine ganz gewöhnliche Umlaufmünze – bis auf ein Detail.

Wie der „Karlsruhe Insider“ berichtet gibt es eine 2-Euro-Münze von 2014, die zur ersten Bundesländer-Serie gehört. Sie zeigt die Marienburg, die zum Land Niedersachsen gehört. Doch eine Sache fällt hier beim zweiten Blick ins Auge. Es sind die Europasterne auf der Zahlenseite. Da fehlen nämlich die Ecken.

2-Euro-Münze: Alles nur ein Wunschtraum?

Womöglich eine Seltenheit! Normalerweise werden Fehlprägungen aussortiert, bevor sie in den Umlauf gehen. Doch es kann auch mal passieren, dass dort etwas durchgeht. Und das landet dann irgendwann im Internet zu extrem Fantasie-Preisen. Sollte es sich dabei allerdings wirklich um eine echte Fehlprägung handeln, könnten die hier verlangten 700 Euro womöglich dem ein oder anderen Sammler recht erscheinen. Wer lieber auf Nummer sicher gehen möchte, sollte einen Münzhändler fragen.

In diesem Fall könnte es sich um eine sogenannte Prägeschwäche handeln. Schmiermittel oder Öl in der Prägemaschine können für Verschmutzungen auf dem Stempel sorgen, sodass dieser unvollständig prägt. Eine Folge wäre also zum Beispiel eine fehlerhafte Darstellung der Europasterne – wie in diesem Fall.

