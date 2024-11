Euro- und DM-Münzen plötzlich ein Vermögen wert – darauf musst du achten

Viele von uns haben über die Jahre so einiges zuhause angesammelt. Von alten Teppichen bis hin zum Geschirr von den Großeltern – doch hinter so manchen Kleinigkeiten steckt ein wahrer Schatz. So verbirgt sich beispielsweise hinter einigen Euro-Münzen eine wahre Goldgrube!

Hört sich erst einmal ziemlich unwahrscheinlich an – ist es aber gar nicht. Denn hinter einigen der Euro- und sogar noch DM-Münzen, die seit Jahren bei dir im Sparschwein schlummern, können sich mehrere Tausend Euro verbergen! Insbesondere seltene und gut erhaltene DM-Münzen sowie Fehl- oder Gedenkprägungen können heutzutage einen hohen Sammlerwert haben. Doch auch hinter Euro- oder Euro-Cent-Münzen kann sich eine schöne Summe verbergen.

Diese DM- und Euro-Münzen sind besonders viel wert

Ein 2-Pfennig-Stück für 5.000 Euro? Das gibt es! 2-Pfennig-Stücke, die vor 1968 geprägt wurden, haben einen Wert von 2.000 bis 5.000 Euro. Das liegt daran, dass die Münzen aus reinem Kupfer sind. Auch einige 5-Mark Stücke können für einen hohen Preis verkauft werden: die Münzen von 1958 mit dem Prägestempel „F“ kannst du für bis zu 500 Euro verkaufen – die Münzen aus dem selben Jahr mit dem Prägestempel „J“ sogar für bis zu 4.000, wie „t-online“ berichtet. Auch Gedenkmünzen besitzen einen hohen Wert.

Bei den Euro-Münzen haben insbesondere Fehlprägungen einen hohen Wert. Sammler erwerben die fehlerhaft geprägten Münzen auf verschiedenen Onlineplattformen teilweise im vierstelligen Bereich – es lohnt sich also, mal einen Blick in das Sparschwein zu werfen.

Vorsicht vor Betrügern!

Solche Fehlprägungen können auf unterschiedliche Arten auftreten. Vergessene Initialen, ein falsch ausgestanzter Rand oder vertauschte Seiten sind beispielsweise Fehler, die auch heute noch aufkommen können.

Aber Achtung: Auf den Onlineplattformen wie Ebay, auf denen die Münzen angeboten werden, sind auch einige Betrüger unterwegs. Nur weil eine Münze für mehrere Tausend Euro eingestellt ist, heißt es nicht, dass sie auch so viel Geld wert ist. Um auf der sicheren Seite zu sein, lohnt es sich daher immer, einen Blick in einen offiziellen Münzkatalog zu werfen.