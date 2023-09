Euro: Seltene 50-Cent-Münze entdeckt – du könntest Hunderttausende kassieren!

Bei den horrenden Preisen, die in den Supermärkten und anderen Geschäften noch immer an der Tagesordnung sind, wünscht sich so mancher wohl, plötzlich im Lotto zu gewinnen oder eine wertvolle Euro-Münze in seinem Geldbeutel zu finden.

Das könnte jetzt einmal mehr möglich sein. Denn abermals wurde ein wertvolles Euro-Stück entdeckt. Dabei soll es sich um eine 50-Cent-Münze mit einer besonderen Prägung handeln.

Euro: 50-Cent-Münze 500.000 Euro wert?

Das Prachtstück soll aus Finnland stammen. Laut Prägung wurde diese Münze bereits 2000 gefertigt. Allerdings wurde der Euro erst im Jahr 2002 in der Europäischen Union eingeführt. Das ist aber noch nicht alles, was das 50-Cent-Stück ganze 500.000 Euro wert sein lassen soll.

Auf der Motivseite soll laut dem „Merkur“ ganz normal der finnische Wappenlöwe zu sehen sein. Doch auf beiden Seiten der Münze sind darüber hinaus auch noch mehr Länder und fiktive Staaten abgebildet, als es in Europa eigentlich gibt. „Europa hat sich unbewusst Länder erzeugt“, wird der Verkäufer, der das Geldstück derzeit online anbietet, zitiert. Außerdem sei die Münze auf der Zahlseite mit der Signatur „LL“ versehen. Wie der Verkäufer angibt, soll es sich dabei um das Kürzel des belgischen Münz-Designers Luc Luyex handeln.

Für den vermeintlichen Münzexperten ist die Sache klar: Dieses Einzelstück ist satte 500.000 Euro wert!

Euro-Münze im Verkauf

Doch ob die 50-Cent-Münze diesen Preis auch wirklich wert ist, mag wohl nur von einem echten Münzexperten beurteilt werden können. Fakt ist: Fehlprägungen können den Preis von Euros und anderen Geldstücken ordentlich steigern.

Der Preis von 500.000 Euro für eine Münze ist aber eine absolute Seltenheit. Wer Interesse am Kauf des besonderen Geldstücks hat, sollte sich vorher also besser nochmal selbst schlau machen, ob diese ihr Geld wert ist. Laien sollten sich auf jeden Fall an einen Experten wenden, um nicht zu riskieren, am Ende über den Tisch gezogen zu werden.